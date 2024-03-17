TUS sınavı ne zaman açıklanacak? 2024 TUS soruları ve cevap anahtarı

17 Mart 2024 18:45 - Güncelleme : 17 Mart 2024 18:48

Yılın ilk Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) bugün yapılacak. Adaylar, sınav sonrasında TUS soruları ve cevap anahtarını ne zaman öğrenebileceklerini merak ediyorlar. Peki, TUS sınavı ne zaman? TUS/1 sonuçları ne zaman? TUS soruları ve cevap anahtarı hakkında detaylar ne zaman paylaşılacak? Tüm detaylar haberimizde!

TUS SINAVI NE ZAMAN?

Bugün yapılacak olan yılın ilk TUS sınavı, tıp fakültesi mezunları tarafından katılım sağlanacak. Ancak sınavın ardından adaylar, TUS soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar.

TUS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yılın ilk TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında TUS sonuçları için tarih açıklandı. Buna göre; TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. Bu şekilde sınav performansları hakkında detaylı bilgi edinebilecekler.