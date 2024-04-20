Yabancı öğrenciler için ortak bildiri! 17 üniversiteden güçlü tepki

20 Nisan 2024 23:18 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 23:23

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) üyesi 17 üniversite, son zamanlarda uluslararası öğrencilere yönelik yapılan açıklamalara karşı ortak bir bildiriyle seslerini yükseltti.

Bildiride, Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki başarıları ve uluslararasılaşma hedefleri vurgulanırken, bu süreçte Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği'nin (BKÜB) önemli rolü hatırlatıldı.

“ÜNİVERSİTE HEDEFLERİNE ZARAR VERİYOR”

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, son zamanlarda üniversiteler için bir kazanım olarak değerlendirilmesi gereken ve birçok ülkenin gelişim stratejileri arasında önemli bir yerde duran uluslararasılaşma çabalarına talihsiz açıklamalarla zarar verildiğine dikkatin çekildiği bildiride, "Unutulmamalıdır ki bu tür eylemler sadece yükseköğretim kurumlarımızın hedeflerine zarar vermekle kalmayıp, aynı zamanda 'bilim diplomasisi' aracılığıyla Türkiye'nin gücüne güç katan barış ve uyum ortamını da bozmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

“SEKTEYE UĞRATIR”

Bildiride, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) koordinasyonunda üniversitelerin birçok alanda elde ettikleri başarıların görmezden gelinemez bir gerçek olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin ekonomik, sosyo-kültürel ve akademik gelişimine katkı sunan politikaları sekteye uğratmaya çalışmak ve öğrencilerimizi hedef göstererek ötekileştirmek iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Bizler; kadim kültürümüz, değerlerimiz ve bilimsel duruşumuz ile Türk yükseköğrenim alanının uluslararasılaşma vizyonuyla ulaştığı seviyeyi yükseltmek için üniversitelerimizde öğrenim gören tüm bileşenlerimiz gibi Türkiye’nin gönül elçileri olan uluslararası öğrencilerimize de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Daha adil bir dünya ve daha güçlü bir Türkiye Yüzyılı hedefiyle yarınlarımıza değer katmayı sürdüreceğiz."

Söz konusu bildiri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.