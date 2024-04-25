YÖK'ten Adalet Bakanlığı'na 'ırkçılık' başvurusu

25 Nisan 2024 10:41 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:17

Yükseköğretim Kurulu, özellikle sosyal medya üzerinden yabancı öğrencilere karşı yapılan yorumlardan dolayı duyulan rahatsızlıkları Adalet Bakanlığı’na iletti. Bu kapsamda, uluslararası öğrencilere yapılan ayrımcı davranışlara karşı yaptırım uygulanması söz konusu olacak.

HEDEF İLK 5'E GİRMEK

Türkiye’de 198 farklı ülkeden 350 bine yakın uluslararası öğrenci yüksek öğrenim görüyor. Türkiye dünyada en fazla uluslararası öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasına girerek, yüksek öğretimde küresel bir eğitim merkezi haline geldi.

YÖK'ün hedefi ise bu alanda dünyada ilk 5'e girmek. YÖK, kaynaklarından edinilen bilgiyi göre, uluslararası öğrencilerin mevcudiyeti Türk vatandaşı öğrenciler için herhangi bir hak kaybına neden olmuyor.

Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin yaklaşık yüzde 95’i eğitimlerini kendi imkânlarıyla sürdürüyor ve Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak ülkelerine dönüyorlar. Kendi ülkelerinde bu öğrencilerin birçoğu devlet kurumlarında ciddi görevler üstleniyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

YÖK, özellikle son zamanlarda Karabük ve Bolu başta olmak üzere uluslararası öğrencilere karşı yoğun bir şekilde uygulanan olumsuz algı sebebiyle hareket geçti. Bu konu ile ilgili duyulan rahatsızlık önce İçişleri Bakanlığı'na ardından Adalet Bakanlığı'na iletildi.

YÖK kaynakları rektörlüklere herhangi bir talimat verilmediğini sürecin bakanlık düzeyinde yürütülmesi yönünde bir karara varıldığını söyledi. Özellikle ırkçılık niteliğinde olan söylemler ve uygulamalar ile ilgili Adalet Bakanlığı’nın çalışma yürütmesi bekleniyor.

FARKINDALIK GİTTİKÇE ARTIYOR

YÖK kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uluslararası öğrencilere yönelik dili, dini, ırkı, rengi üzerinden yapılan, ayrıştırıcı, aşağılayıcı, küçük düşürücü söylem ve eylemlere yönelik yaptırımlar uygulanması için adım atılacak.

Kaynaklar, bu konunun öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz etkilemesinden dolayı üzerine gidilmesi gereken bir konu olduğuna dikkat çekti. YÖK’ün bu konuda art arda açıklamalar yapmasının, kamuoyunda bir karşılık bulduğunu ve üniversitelerin de yaptığı açıklamalarla farkındalığın artmaya başladığı kaydedildi.