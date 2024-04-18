YÖK’ten uluslararası öğrencilerle ilgili iddialar hakkında açıklama

18 Nisan 2024 11:20 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 11:24

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, uluslararası öğrenciler tarafından Türkiye’deki üniversitelere yapılan başvuru ve kayıt-kabul işleri sonrası herhangi bir Türk vatandaşının hak kaybına uğramadığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin eğitim kalitesi, güvenlik hayat ve çok kültürlü yaşam geleneği gibi birçok olumlu niteliği sayesinde uluslararası öğrenciler tarafından dünyada en çok tercih edilen ilk 10 ülke arasına girdiği belirtilerek, “Dünyanın pek çok ülkesinden gelen uluslararası öğrenci, üniversitelerimizde barış ve huzur içerisinde bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmaktadır” ifadelerine yer verildi.

"TÜRK VATANDAŞI ÖĞRENCİLERİMİZ HERHANGİ BİR HAK KAYBINA UĞRAMIYOR"

Uluslararası öğrenci adaylarının başvurdukları ülkelerin kanunlarına göre kayıt ve kabul işlemlerine tabi tutulduğu ifade edilen açıklamada, “Türkiye’de de bu öğrenci adayları yükseköğretim kurumlarının tabi olduğu esaslara ve mevzuata göre öğrencilik hakkı elde etmektedirler. Bu çerçevede uluslararası öğrencilerin başvuru ve kayıt-kabul işlemleri Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına neden olmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

YÖK ve Türkiye’deki üniversitelerin temel stratejik hedeflerinden bir tanesinin yükseköğretimde uluslararasılaşma olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Nitekim bu hedef Türkiye Cumhuriyeti’nin Kalkınma Planları içerisinde yer almaktadır. Ülkemizde misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, sağladıkları ekonomik katkının ötesinde küresel bağlantılar ve uluslararası ilişkiler açısından da önem kazanmaktadır.

Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin yaklaşık yüzde 95’i eğitimlerini kendi imkanlarıyla sürdürmekte ve ülkemizin gönüllü elçileri olarak memleketlerine dönmektedirler.

Unutulmamalıdır ki, üniversitelerimizin uluslararası öğrenci ve bilim insanı hareketliliği için cazibe merkezi haline gelmesini engelleyecek her türlü mesnetsiz söz, fiil ve paylaşımlardan kaçınmak hepimiz için ciddi bir sorumluluktur.”