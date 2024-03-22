10 yıl çalıştı, emekliliğini ilan etti! İşte finansal özgürlük için uygulanan yüzde 4 kuralı

22 Mart 2024 18:28 - Güncelleme : 22 Mart 2024 18:36

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Değişik ülkelerden gelen ‘finansal özgürlük’ hikayelerindeki artış dikkat çekiyor. Bu hikayelerden biri de Almanya'da yaşayan Yaron Goldstein’a ait. 25 yaşında çalışmaya başlayan bir Alman genci 10 yıl sonra finansal özgürlüğünü ilan edip çalışmayı bıraktı.

36 YAŞINDA EMEKLİ OLDU

Boston Consulting Group (BCG), Google ve Meta’da 10 yıl boyunca çalıştıktan sonra 36 yaşında ‘emekli’ olan Yaron Goldstein’ın finansal özgürlüğe giden öyküsünü Insider haberleştirdi.

Finansal bağımsızlığını hedeflemeye başladığında 25 yaşında olan Goldstein’ın stratejisi harcamalarını denetim altında tutmak ve kazancının büyük bir kısmını yatırıma yönlendirmekti.

WALL STREET’E YATIRIM YAPTI

Goldstein, doğduğu yer olan Berlin'de, hesaplama ve ileri matematik alanında doktora çalışmaları yaparken 2010 yılında Wall Street’e yatırım yapmak için mali danışmanı ile iletişime geçti. Bu danışman ileride onun resmi olmayan mentörü oldu. Mentörü, Goldstein'a "okunması gerekenler" diye düşündüğü bir liste verdi. Bu listenin içinde Tim Ferriss'in 'Dört Saatlik İş Haftası' ve Malcolm Gladwell'in 'Ayrıcalıklılar' adı kitapları vardı.

AMACI PARAYI DÜŞÜNMEDEN YAŞAMAKTI

Kariyeri onu Tel Aviv'den Zürih'e kadar farklı coğrafyalara taşıdı. Önemli şirketler çalışmasına rağmen, Goldstein'in asıl amacı para hakkında sonsuza kadar düşünmeden yaşamaktı.

Berlin Üniversitesi'nde çalışırken, her ay aldığı maaşın birkaç yüz Euro'sunu biriktirmeye başlayan Goldstein, akademiden çıktıktan sonra BCG için Berlin'de çalıştı ve aylık kazancını 1500 Euro’ya kadar çıkardı.

MAAŞININ YÜZDE 50’Sİ İLE TASARRUFUNU BÜYÜTTÜ

2017 yazında, finansal bağımsızlık yolculuğuna başladıktan dört yıl sonra, Goldstein emeklilik yılları için kabaca bir hedef belirledi: 5 bin Euro aylık gelir…

Kariyerinin başlarında, gelirinin üçte ikisini harcarken geriye kalanını biriktirdi. Daha sonra maaşının yüzde 50’siyle tasarruflarını büyüttü.

Goldstein, acil ihtiyaçlar için 10 bin Euro ayırarak yıllık aldığı bonuslar ve birikimlerinin tamamını ABD borsalarında hisse senetlerine yatırdı.

KAHVE YERİNE YEŞİL ÇAY

Veri bilimci olarak başladığı 7 yıllık kariyerinde, Goldstein maaşını 2 katından fazla artırdı. 2020 itibarıyla Goldstein, 330,000 euro kazanmaya başladı. Maaşının yükselmesiyle birlikte emeklilik için daha fazla para biriktiren Goldstein, harcama yapmadan önce kendisine şu soruyu sorardı:

"Almak istediğim ürüne benzer şekilde beni tatmin edecek ama fiyatı 3'te 1'i daha ucuz olan bir şey var mı?"

Yeşil çay tutkusundan örnek veren Goldstein, her gün Starbucks'a gidip kahve almak yerine ayda 50 dolar verip yeşil çay içtiğini söyledi.

ARABA ALMAK YERİNE TOPLU TAŞIMA KULLANDI

Goldstein, kariyerinin büyük bir kısmını geçirdiği Berlin ve Zürih'ten dolayı hiçbir zaman araba almadığını belirterek toplu taşıma kullandığını ifade etti.

2016 yılında Tesla'nın erken yatırımcılarından biri olan Goldstein, birikiminin büyük bir kısmını Tesla’ya yatırdığını ve bu Model X'in çıkmasıyla birlikte burada büyük kazanç elde ettiğini ifade etti.

10 YIL MESAİ HARCADIKTAN SONRA EMEKLİLİĞİNİ İLAN ETTİ

Goldstein, 2023’ün mayıs ayında finansal özgürlüğünü sağlayarak işi bıraktı. Goldstein, "Kimse sizi başarının büyük bir şirkete katılıp 40 yıl orada kalarak ve kariyer basamaklarını tırmanmak demek olduğunu söylemeye zorlayamaz" dedi.

Ücretli bir çalışan olarak 10 yıl boyunca mesai harcadıktan sonra ‘emekliliğini’ ilan eden Goldstein, vergiler düştükten sonra geriye kalan birikiminin yüzde 3’ü ile yıllık giderlerini karşıladığını söyledi.

FİNANSAL ÖZGÜRLÜK İÇİN YÜZDE 4 KURALINI UYGULUYORLAR

Goldstein, finansal özgürlüğünü ilan edenlerin yaygın olarak kullandığı yüzde 4 kuralını uyguluyor.

Bu kural, 1990'ların sonlarında yapılan bir araştırmaya dayanıyor ve temelde birikimleriniz sıfırlanmadan önce kaç yıl süreyle gelir sağlayabileceğini tahmin etmek için bir yöntem sunuyor.

Yüzde 4 kuralı, birikmiş sermayenizin her yıl yüzde 4'ünü harcayarak uzun bir emeklilik dönemi boyunca finansal istikrarınızı koruyabileceğinizi öne sürüyor.

Örneğin 1 milyon dolarlık birikimi olan biri ilk yıl için 40 bin dolar çekebilir.

Sonraki yıllarda, yüzde 4'lük çekim miktarınızı enflasyon oranına göre ayarlar ve böylece satın alma gücünü zamanla korunur. Kural, portföyü çeşitlendirilmiş hisse senetleri ve tahvillere yatırarak ortalama bir getiri sağlanacağını varsayar.

Uzun durgunluk veya düşük getiri dönemleri, kuralın etkinliğini azaltabilir. Yatırım getirileri yıl bazında değişkenlik gösterdiğinden, sabit bir gelir garantisi sunmaz.

Kişisel harcama alışkanlıklarınız ve yaşam maliyetiniz bu kuralın uygulanabilirliğini etkileyebilir.