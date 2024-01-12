2 bin lira yevmiyeyle işçi bulunamıyor! Sektör isyan ediyor: Yabancı işçi getirmek kolaylaştırılsın

12 Ocak 2024 11:42 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 11:43

Yeni yılda inşaat çalışmaları için hükümet start verdi. Depremlerden etkilenen bölgelerde konut inşaatları hız kazanırken, deprem riski taşıyan bölgelerde de kentsel dönüşüm seferberliği resmen başladı. Devlet riskli yapıların yenilenmesi için Devlet Yarısı Bizden kampanyası ile dönüşüme ciddi mali kaynak ayırdı. İnşaat sektörü topyekûn çalışmalar için kolları sıvarken 2024 yılına büyük umutlarla girmişti. Ancak sektörün yapı maliyetleri nedeniyle elleri kolları bağlı.

2 BİN LİRA YEVMİYEYLE İNŞAAT İŞÇİSİ BULUNAMIYOR

TÜİK verilerine göre kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hem bina inşaat maliyeti hem de malzeme endeksi yükseldi. Bununla da sınırlı kalmayan maliyet artışlarına bir de işçilik maliyetleri eklendi. İnşaattaki işçilik maliyetleri de enflasyonun neredeyse iki katı artarken sektörde inşaat işçisi kıtlığı yaşanıyor. Büyük firmalardan ve patronlardan “2 bin lira yevmiyeyle işçi bulamıyoruz” sesleri yükseliyor. Ekonomi Gazetesi’nden Sadi Özdemir bugünkü yazısında inşaat sektörünü ele aldı ve müteahhitlerin, finansmana erişimdeki zorlukları, yüksek faiz ve inşaat malzemelerinde yüksek maliyet artışı ve sektörde yaşanan işçi kaybıyla mücadelelerini yazdı. Müteahhitlik firmalarının patronları, özellikle kentsel dönüşüm sürecinin aksamaması için stratejik kararlar alınması noktasında hükümete çağrıda bulundu. Peki, inşaat sektörü işçi ve maliyet sorunları ile ilgili ne istiyor?

“İŞÇİLERİMİZ MÜHENDİSTEN İKİ ÜÇ MİSLİ DAHA YÜKSEK ÜCRET ALIYOR”

Sinpaş GYO Başkan Vekili Ahmet Çelik, Türkiye’nin deprem ve dönüşüm başlıkları altında çok stratejik projeleri olduğunu belirtiyor ve bu nedenle de stratejik kararlar alınmasını öneriyor. Çelik, inşaattaki işgücü kaybının son yıllarda artış gösterdiğini dikkat çekerek, “2018’den beri sektörde çok sert durağanlık yaşandı. Ciddi küçülme oldu ve işgücümüz başka alanlara kaydı. Yurt dışına gidenler de çok oldu. Yerlerine yeni işgücü de gelmedi ve açık gittikçe büyüdü. Taşeronlar da işini yetiştiremiyor. Kim daha çok verirse oraya gidiyor. Şu anda işçilerimiz saha mühendisinden iki üç misli daha yüksek ücret alabiliyor.” diyor.

YURT DIŞINDAN İŞÇİ GETİRİLEBİLİR

Deprem ve dönüşüm kapsamındaki stratejik projelerin aksamaması gerektiğini dile getiren Çelik, Yurt dışı müteahhitlik firmalarımızın tecrübelerinden faydalanalım. Onlar yıllardır yurt dışında işçi çalıştırıyor. Bu dönemde yurt dışından işçi getirilebilir. Çünkü hayati stratejik işlerimiz var. Geçmişte İstanbul Hava Limanı yapılırken bazı iş makineleri operatörleri, kamyon şoförleri bulunamamıştı. Çözüm olarak yurt dışından getirilmişti.” önerisinde bulundu.

“YABANCI İŞÇİ GETİRMEK KOLAYLAŞTIRILSIN”

İnşaat sektöründe işçi sıkıntısının çok büyük olduğunu söyleyen TORKAM İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli “Bence, inşaatta işgücü maliyeti yüzde 110’un da çok üzerinde artmıştır. Bunu hepimiz işlerimizde görüyoruz. Sektör uzun süredir sıkıntıdaydı ve depremlerden sonra canlanma oldu. Çünkü yıkılanların yerine yenileri yapılması için yüzlerce şantiye kuruldu. Bir yandan da kentsel dönüşüm hızlandı. Özellikle deprem bölgesindeki inşaatlarda işçi ve teknik eleman sıkıntısı çok büyük. Bence çözüm için yurt dışından geçici olarak işçi getirmenin kolaylaştırılması lazım.” diye konuştu.

“HERKES BİR BAŞKASININ İŞÇİSİNİ AYARTMAYA ÇALIŞIYOR”

Sektöre işçi takviyesinin şart olduğunu dikkat çeken Dereli, “Şu anda herkes bir başkasının taşeronunu, işçisini ayartmaya çalışıyor. İşgücü talebini dengelemek için yurt dışından uzman ekipler getirmenin önü açılmalı. Cezayir, Özbekistan, Kırgızistan’dan getirilebilir. Eskiden biz oralara götürüyorduk şimdi buraya getirebiliriz. Deprem olduğunda devletimiz prefabrik ihracatını nasıl yasaklamıştı? Haklı olarak bu tedbiri almıştı. Şimdi de işçi takviyesi gerekiyor ve buna çözüm bulunmalı. Tabii ki buna buna süre konulsun, 2 ya da 3 sene süreli işçi getirilsin. Sektör ve piyasa normalleşince son bulur. Bu geçici çözüm maliyetleri dengeler, enflasyonu da olumlu etkileyebilir.” dedi.

“ÜLKEMİZ ‘BEYAZ YAKALILAR ÜLKESİ’ OLDU, MAVİ YAKA BULAMIYORUZ”

Deprem bölgesindeki şantiyelere çok yoğun işçi göçü olduğunu söyleyen Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan da “Şu anda İstanbul’da iki şantiyemiz var. Her hafta işe yüzde 10 eksilen işçiyle başlıyoruz. Ya deprem bölgesinden çok iyi ücret teklifi alıp gidiyorlar ya da ‘yurt dışında iş bulduk abi’ diyorlar. Aslında inşaat sektörü deprem projeleri hariç eskiye göre çok küçülmüşken ilginç şekilde işçi krizi büyüyor. Şimdi kentsel dönüşüm nasıl hızlanacak? Ülkemiz ‘beyaz yakalılar ülkesi’ oldu, mavi yaka bulamıyoruz” diyor. Babacan, Türkiye’nin müteahhitlikte dünya çapında iddialı olduğunu hatırlatıyor ve işgücü sorununun orta ve uzun vadede de çözümlenmesi gerektiğini söylüyor.

“MÜHENDİS BULMAKTA ZORLANMIYORUZ”

Nitelikti mavi yakalı işçi için meslek okulları ya da kısa dönemli eğitim kurumları yaygınlaşması gerektiğini dile getiren Babacan, “Bu konuda destek ve teşvikler attırılmalı. Mühendis bulmakta pek zorlanmıyoruz. Bu durum kentsel dönüşümü olumsuz etkiler. Biz bile şu anda iki proje yapıyoruz ama 9-10 projeyi de bekletiyoruz. Zaten finansmana erişimde hem şirket hem vatandaş açısından sıkıntı var. Yabancı satış da çok düştü.”

“2 BİN LİRA YEVMİYEYLE İŞÇİ BULAMIYORUZ”

İnşaat maliyetlerindeki artışın konut fiyatlarını etkilediğini belirten Nexonya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koray Vural, işçilik maliyetlerindeki artışın çok yüksek seyrettiğini söylüyor. Vural, yüksek ücretle bile işçi bulamadıklarını dikkat çekerek “Konut sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak genel merkezimizde 50 çalışanımız var. Şantiyelerde ise yaklaşık 400 çalışanımız var. Gebze ve Pendik’te iki yeni proje daha hayata geçireceğiz. Bunun için taşeron firmalardan sağlayacağımız istihdamlar dışında firma bünyesinde de en az 30 personel istihdamına ihtiyaç duyacağız. Şantiyelerimizde ise 300 personel alımı daha yapacağız. Proje müdürü, şantiye sorumlusu, saha mühendisi, inşaat mühendisi başta olmak üzere yeni istihdam alanlarımız için yakında personel alımına başlayacağız. Ancak son dönemlerde kalifiye eleman konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Günlük 2 bin TL yevmiyeye dahi çalışan bulmakta zorlanıyoruz.” dedi.