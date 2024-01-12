2023 yılında İstanbullu en çok ne tüketti? İşte en çok satılan meyve ve sebze

12 Ocak 2024 12:51 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 12:56

15 milyonluk İstanbul’un 2023 yılından en çok tükettiği sebze ve meyve belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) aldığı bilgiye göre, İstanbulluların yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2022 yılında 2 milyon 852 bin 625 ton ürün getirildi. Bu rakam, 2023 yılında 2 milyon 850 bin 843 tona düştü.

HALLERE SEBZE VE MEYCE GİRİŞİ AZALDI

Bayrampaşa ve Ataşehir hallerine 2022 yılında 1 milyon 53 bin 214 ton meyve girişi yapıldı. Bu rakamda geçtiğimiz gerileyerek 1 milyon 50 bin 66 ton oldu. Benzer şekilde her iki hale de 1 milyon 799 bin 411 ton sebze girişi yapıldı. 2023 yılında bu rakam 1366 ton artarak 1 milyon 800 bin 777 ton olarak kaydedildi.

EN ÇOK KARPUZ GETİRİLDİ

Hallere 2022 yılında tonaj bazında en çok getirilen meyveler portakal, karpuz, elma, mandalina ve limon oldu. Bu sıralama 2023 yılında karpuz, elma, mandalina, portakal ve limon şeklinde değişti.

Geçen yıl İstanbul'da hallere 108 bin 94 ton karpuz, 106 bin 105 ton elma, 97 bin 543 ton mandalina, 97 bin 201 ton portakal, 77 bin 390 ton limon girişi oldu.

Hallere 2023'te tonaj bazında en az getirilen meyve ise 86 ton ile Hindistan cevizi oldu. Bunu 158 ton ile muşmula, 334 ton ile kızılcık, 443 ton ile dut, 1060 ton ile kestane takip etti.

EN ÇOK DOMATES TÜKETİLDİ

Hallere 2022 yılında tonaj bazında en çok getirilen domates, patates, salatalık ve kuru soğanın sıralaması 2023 yılında da değişmedi. Geçen yıl kentteki hallere 475 bin 784 ton domates, 185 bin 19 ton patates, 167 bin 567 ton salatalık, 90 bin 291 ton kuru soğan getirildi. Hallere 2023'te en az getirilen tonaj bazında sebzeler ise 855 ton ile Brüksel lahanası, 990 ton ile taze yaprak, 1524 ton ile kuru sarımsak ve 1718 ton ile bamya oldu.