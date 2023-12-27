2024 asgari ücret belli oldu! İşte milyonların beklediği zam oranı

27 Aralık 2023 19:50 - Güncelleme : 27 Aralık 2023 21:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu kabul etti. İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini tamamladı.

Asgari ücret görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ''Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret 17 bin 2 TL oldu'' dedi. Vedat Işıkhan şu açıklamaları yaptı:

Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Net asgari ücret üzerinde 5600 TL'lik bir artış söz konusu olurken, 500 TL olan devlet desteği de 700 TL olarak kayıtlara geçti. Yeni asgari ücretin işveren maliyeti de 23 bin 502 TL oldu. Geçtiğimiz Ocak ayında 8506 TL olarak belirlenen net asgari ücret dikkate alındığında 1 yıllık değişim oranı yaklaşık yüzde 100 oldu.

2024'TE ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM OLACAK

Asgari ücrete 2024'te tek zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı planlanmadığını ifade etti. 2024'te dezenflasyonist sürecin hızlanacağına dikkat çeken Bakan Işıkhan, "Asgari ücrete ara zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor" dedi.

TÜRK-İŞ ''18 BİN TL'' DEDİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ''bizim talebimiz 18 bin lira ve yılda 2 kez olmasıydı.'' dedi.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından asgari ücrete ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

''2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.''

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI ÖNCESİ TÜRK-İŞ VE HÜKÜMET GÖRÜŞTÜ

Asgari ücret toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ'i ziyaret etti. Bakan Işıkhan'ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı.

Bakan Işıkhan'ın TÜRK-İş Genel Merkezi'nde Ergün Atalay ile yeni asgari ücret için görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Bakan Işıkhan, "Asgari ücrete dair istişareler devam ediyor. Netleşince duyuracağız." demişti.

Bakan Işıkhan'dan sonra bir açıklama da TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay asgari ücret toplantısı için Külliye'ye gideceklerini söyledi. Atalay, ''Rakamı şimdi söyleyeceğiz, uzlaşırsak masada otururuz, uzlaşamazsak biz yokuz bu işin içinde deriz. Olur biter. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğiz ve rakamı o zaman söyleyeceğiz'' dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN DİKKAT ÇEKEN HESAPLAMA!

Asgari ücret zammı için farklı oranlar ve senaryolar yazılmıştı. En çok dikkat çeken oranlar ise %30 ile 55 arasında olmuştu. En son Temmuz’da asgari ücrete %34 oranında zam yapılmıştı.

Masadaki en güçlü 2 senaryo yüzde 45 ve yüzde 50 zam formülü oldu. Buna göre yeni asgari ücretin 16500-17000 TL civarında olması bekleniyordu.

2023’TE 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyordu.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyordu.