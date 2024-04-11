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11 Nisan 2024 15:46 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 17:37

2024 borsada savunma sanayinin hisse değeri arttı! 30 milyar dolar kar elde eden ülkeler

Savunma sanayi hisselerinde 2024 yılında ciddi artış yaşandı. 30 milyar dolar elde eden ülkeler borsadaki konumlarını artırdı. Uzmanlar jeopolitik konumlarda yaşanan çatışmaların borsayı etkilediğini belirtti. İşte 2024 borsadaki savunma sanayi artışı...

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
2024 borsada savunma sanayinin hisse değeri arttı! 30 milyar dolar kar elde eden ülkeler

Ülkeler arasındaki jeopolitik konuma bağlı çatışmalar borsayı farklı yönde etkiledi. En sık etkilenen alan ise savunma sanayi oldu. Özellikle 2024 yılında savunma sanayinin borsadaki artışı, bazı ülkelere yaradı. Bunlar arasında Avrupa ülkeleri yer aldı. 30 milyar dolar kar elde eden ülkeler, sıralamasında yer alan devlet ise şaşırttı. 

SAVUNMA SANAYİ'DE HİSSELER YÜKSELDİ! 30 MİLYAR DOLAR KAR ELDE EDEN ÜLKELER 

Avrupa devletlerinin halka açık en büyük askeri malzeme üreten ve satan firmaları olan Rheinmetall AG, BAE Systems Plc ve Saab AB borsa da rekor kırdı. 2023 yılında düşüşe geçen firmalar 2024 yılında jeopolitik savaşlar nedeniyle yükselişe geçti.

2024 borsada savunma sanayinin hisse değeri arttı! 30 milyar dolar kar elde eden ülkeler - 1. Resim

Malzeme satışlarının yanı sıra firmaların borsa değerinin yükselmesi akabinde yatırımcılar savunma sanayiye yöneldi. Ancak en kritik nokta ise Avrupa devletleri liderlerinin ayrışmaya başlaması oldu. Bu da borsada düşüşün kaçınılmaz olacağını da hatırlattı.

2024 borsada savunma sanayinin hisse değeri arttı! 30 milyar dolar kar elde eden ülkeler - 2. Resim

Çünkü firmalar Rusya-Ukrayna ve İsrail-Hamas çatışmaları gibi dünya ekonomisini etkileyen savaşlar nedeniyle borsa da yükselse de liderler savaşın katliam boyutunun derhal iptal edilmesi için çalışmalar başlattı. Analistler bu sürecin borsadaki değerini etkileyeceğini hatırlatsa da 2024 yılında 30 milyar dolarlık kar elde edilme gerçeğini de göz ardı etmedi. 

2024 borsada savunma sanayinin hisse değeri arttı! 30 milyar dolar kar elde eden ülkeler - 3. Resim

Borsa uzmanları, sanayi sistemlerinin satış ve borsa değerlerinin yüksek olduğunun ancak bu yükselişin hızla düşmesinin de unutulmaması gerektiğini hatırlattı. Borsa da hisselerinin değer kaybolmaması için yatırımcıların dikkatli olmasını tavsiye eden uzmanlar, dünyada en iyi yatırımın petrol ve gıda olduğunun altını çizdi. Avrupa'da İngiltere, Fransa ve Almanya'nın sanayi savunmasındaki borsa hissesinden fazla kar edildiği ortaya çıktı. 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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