2024 vergide yeniden değerleme oranı belli oldu!

18 Nisan 2024 13:31 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 13:33

2024 yılının ilk çeyrek dönemi için yeniden değerleme oranı belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamada, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 7,55 olarak tespit edildiği belirtildi.