2024 yılında altın fiyatlarının en ucuz olduğu ülkeler belli oldu! Akın akın oralara gidiyorlar

14 Mart 2024 21:48 - Güncelleme : 14 Mart 2024 22:01

Ons fiyat üzerinden sürekli olarak artan altın fiyatlarının geleceği uzmanları bile korkutuyor. Altın severler ise nereden altın alacaklarını bilmiyor. Fiyatlar aldı başını giderken 2024 yılında altının ucuz satıldığı ülkeler merak edildi. Duyan biletini kesip o ülkelere gidiyor. Özellikle Dubai ve Mısır'dan kalkıp ucuz altın için gidilen o ülkeleri sizler için derledik.

2024 YILINDA ALTININ EN UCUZ SATILDIĞI ÜLKELER

Dünyada her ülkede altın fiyatı alış ve satışı aynı değildir. Bunun en büyük nedeni ise altının ağırlığı ve işlemesidir. Öte yandan ülke içindeki piyasa değeridir. ONS üzerinden değerlendirilen altın fiyatları ülkenin de bulunduğu piyasa değerine göre değişir. Ancak külçe altın her ülkede aynıdır.

Altının değişme oranı ülke içinde satılması, işlenmesi ve ağırlığına bağlı değişir. Örneğin Almanya'da altın fiyatları oldukça yüksektir. Bu yüzden Almanya'ya gelen herkes üzerindeki altınlar XRAY cihazından geçirilir. Çok yüksek miktarda olan altınlar Almanya'ya koyulmaz.

İŞLENMİŞ ALTIN DEĞER KAYBEDER

Öte yandan 2024 yılında altının en ucuz satıldığı ülkelerin başını ise Yunanistan çekiyor. Yunanistan'da altınlar çok fazla işlenip gramı düşük tutuluyor. Bu yüzden dünya geneline göre altın fiyatı oldukça ucuz kalıyor. Akabinde Ukrayna, Rusya, İran, Hindistan ve Türkiye gibi ülkeler geliyor. Bu ülkelerde altın çok fazla işlemeli.

Her ne kadar şatafatlı görünse de altın üzerinde oynanmaya başlandığı andan itibaren değeri kaybolur. Bu ülkelerde altın takı olarak kullanıldığından işlemden geçiyor ve değer kaybediyor. Altın almak isteyenler genellikle bu ülkelere akın akın geliyor. Ancak kendi ülkelerine geri götüremiyorlar. Bu konu da Almanya başta olmak üzere birçok ülke de çok katı kural var.