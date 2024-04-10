2050 yılında dünyayı yönetecek 20 ülke belli oldu! 2024 verilerinde Türkiye listeye damga vurdu
2024 verilerine göre 2050 yılında dünyayı ekonomik olarak yönetecek 20 ülke belli oldu, güçlenen savunma sanayisi ile Türkiye listeye damga vurdu.
Dünyadaki ekonomik dengeler hızla değişmeye başlıyor. Koronavirüs, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki çatışmalar birçok ülkenin savunma sanayi alanında yatırım yapmasına sebep oldu.
Insider Monkey’de yer alan bir analizde savunma sanayi, üretim ve ekonomi açısından güçlenecek ülkelere yer verildi. 2050 yılına kadar dünyayı yönetecek en güçlü 20 ülke tahmin edildi. 2050 yılında öngörülen savunma harcamaları için, Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün (SIPRI) 1990'dan bu yana ülkelerin askeri harcamalarına ilişkin veriler kullanıldı. Ayrıca Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) Küresel İnovasyon Endeksi 2023'ün ülkelerin teknolojik yetenekleri ölçüldü.
2050’DE DÜNYAYI YÖNETECEK 20 ÜLKE
20. Pakistan
2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 4,24 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 19,1 milyar dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 88 Puan: 0,449
19.Vietnam
2050 yılında öngörülen GSYİH (SAGP): 3,18 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 10,11 milyar dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 46 Puan: 0,454
Vietnam ekonomisinin 2016 ile 2050 yılları arasında yılda ortalama %5,2 büyüyeceği ve bu dönemde dünyanın en hızlı üçüncü büyüme oranı olacağı öngörülüyor.
18. İspanya
2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 2,73 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 28,43 milyar dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 29 Puan: 0.492
İspanya dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş ülkelerinden biridir. 2050 yılına kadar satın alma gücü paritesi açısından muhtemelen dünyanın 26'ncı büyük ekonomisi olacak. 2022'de savunmaya 20,3 milyar dolar harcayan ülke, 130.000'den fazla aktif personeli, yüzlerce muharebe tankı ve askeri uçağıyla güçlü bir orduya sahip.
17. Avustralya
2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 2,57 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 56,33 milyar dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 24 Puan: 0,533
Avustralya, G20'nin ve diğer üç üye ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Japonya'nın dahil olduğu Dörtlü Güvenlik Diyaloğu'nun bir üyesi.
16. İtalya
2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 3,12 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcamaları: 45,26 milyar dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 26 Puan: 0,593
15. Meksika
2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 6,87 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 13,24 milyar dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 58 Puan: 0,597
14. Kanada
2050 yılında öngörülen GSYİH (SAGP): 3,1 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 39,49 milyar dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 15 Puan: 0,598
Kanada, halihazırda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri ve Avrupa Birliği'ne üye bir ülke olması nedeniyle önemli bir siyasi nüfuza sahip. G20 ve NATO'nun yanı sıra ABD'nin yakın komşusu ve stratejik müttefiki. Ülke teknolojik ilerleme açısından da üst sıralarda yer alıyor.
13. Endonezya
2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 10,5 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 16,09 milyar dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 61 Puan: 0,634
12. Türkiye
2050 yılında öngörülen GSYİH (SAGP): 5,18 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcamaları: 32,06 milyar dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 39 Puan: 0,655
Savunma sanayi ve teknolojide uzun yol kateden Türkiye, büyük küresel güç olmayı hedefliyor. Birçok ülkeye yapılan SİHA satışları, akıllı mühimmat satışları Türkiye'yi küresel pazarda lider konumuna getiriyor.
11. Suudi Arabistan
2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 4,7 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 139,79 milyar dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 48 Puan: 0,726
10. Güney Kore
2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 3,54 trilyon dolar. 2050'de Öngörülen Savunma Harcaması: 80,58 milyar dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 10 Puan: 0,727
9. Brezilya
2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 7,54 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 50,24 milyar dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 49 Puan: 0,738
8. Fransa
2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 4,7 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 75,88 milyar dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 11 Puan: 0,786
7. Rusya
2050 yılında öngörülen GSYİH (SAGP): 7,13 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 165,14 milyar dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 51 Puan: 0,810
6. Japonya
2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 6,78 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 64,21 milyar dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 13 Puan: 0.811
5. Almanya
2050 yılında öngörülen GSYİH (SAGP): 6,14 trilyon dolar. 2050'de Öngörülen Savunma Harcaması: 64,87 milyar dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 8 Puan: 0,819
4. Birleşik Krallık
2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 5,37 trilyon dolar. 2050'de Öngörülen Savunma Harcamaları: 92,57 milyar dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 4 Puan: 0,843
3. Hindistan
2050 yılında öngörülen GSYİH (SAGP): 44,13 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 138,63 milyar dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 40 Puan: 0,864
2. Çin
2050 yılında öngörülen GSYİH (SAGP): 58,5 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 503,39 milyar dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 12 Puan: 0.966
1. Amerika Birleşik Devletleri
2050 yılında öngörülen GSYİH (SAGP): 34,1 trilyon dolar. 2050 yılında Tahmini Savunma Harcaması: 1,35 trilyon dolar
Teknolojik Yetenek Sıralaması: 3 Puan: 0,972