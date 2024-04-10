2050 yılında dünyayı yönetecek 20 ülke belli oldu! 2024 verilerinde Türkiye listeye damga vurdu

10 Nisan 2024 14:03 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 14:04

Dünyadaki ekonomik dengeler hızla değişmeye başlıyor. Koronavirüs, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki çatışmalar birçok ülkenin savunma sanayi alanında yatırım yapmasına sebep oldu.

Insider Monkey’de yer alan bir analizde savunma sanayi, üretim ve ekonomi açısından güçlenecek ülkelere yer verildi. 2050 yılına kadar dünyayı yönetecek en güçlü 20 ülke tahmin edildi. 2050 yılında öngörülen savunma harcamaları için, Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün (SIPRI) 1990'dan bu yana ülkelerin askeri harcamalarına ilişkin veriler kullanıldı. Ayrıca Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) Küresel İnovasyon Endeksi 2023'ün ülkelerin teknolojik yetenekleri ölçüldü.

2050’DE DÜNYAYI YÖNETECEK 20 ÜLKE

20. Pakistan

2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 4,24 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 19,1 milyar dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 88 Puan: 0,449

19.Vietnam

2050 yılında öngörülen GSYİH (SAGP): 3,18 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 10,11 milyar dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 46 Puan: 0,454

Vietnam ekonomisinin 2016 ile 2050 yılları arasında yılda ortalama %5,2 büyüyeceği ve bu dönemde dünyanın en hızlı üçüncü büyüme oranı olacağı öngörülüyor.

18. İspanya

2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 2,73 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 28,43 milyar dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 29 Puan: 0.492

İspanya dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş ülkelerinden biridir. 2050 yılına kadar satın alma gücü paritesi açısından muhtemelen dünyanın 26'ncı büyük ekonomisi olacak. 2022'de savunmaya 20,3 milyar dolar harcayan ülke, 130.000'den fazla aktif personeli, yüzlerce muharebe tankı ve askeri uçağıyla güçlü bir orduya sahip.

17. Avustralya

2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 2,57 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 56,33 milyar dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 24 Puan: 0,533

Avustralya, G20'nin ve diğer üç üye ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Japonya'nın dahil olduğu Dörtlü Güvenlik Diyaloğu'nun bir üyesi.

16. İtalya

2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 3,12 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcamaları: 45,26 milyar dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 26 Puan: 0,593

15. Meksika

2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 6,87 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 13,24 milyar dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 58 Puan: 0,597

14. Kanada

2050 yılında öngörülen GSYİH (SAGP): 3,1 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 39,49 milyar dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 15 Puan: 0,598

Kanada, halihazırda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri ve Avrupa Birliği'ne üye bir ülke olması nedeniyle önemli bir siyasi nüfuza sahip. G20 ve NATO'nun yanı sıra ABD'nin yakın komşusu ve stratejik müttefiki. Ülke teknolojik ilerleme açısından da üst sıralarda yer alıyor.

13. Endonezya

2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 10,5 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 16,09 milyar dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 61 Puan: 0,634

12. Türkiye

2050 yılında öngörülen GSYİH (SAGP): 5,18 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcamaları: 32,06 milyar dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 39 Puan: 0,655

Savunma sanayi ve teknolojide uzun yol kateden Türkiye, büyük küresel güç olmayı hedefliyor. Birçok ülkeye yapılan SİHA satışları, akıllı mühimmat satışları Türkiye'yi küresel pazarda lider konumuna getiriyor.

11. Suudi Arabistan

2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 4,7 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 139,79 milyar dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 48 Puan: 0,726

10. Güney Kore

2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 3,54 trilyon dolar. 2050'de Öngörülen Savunma Harcaması: 80,58 milyar dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 10 Puan: 0,727

9. Brezilya

2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 7,54 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 50,24 milyar dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 49 Puan: 0,738

8. Fransa

2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 4,7 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 75,88 milyar dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 11 Puan: 0,786

7. Rusya

2050 yılında öngörülen GSYİH (SAGP): 7,13 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 165,14 milyar dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 51 Puan: 0,810

6. Japonya

2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 6,78 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 64,21 milyar dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 13 Puan: 0.811

5. Almanya

2050 yılında öngörülen GSYİH (SAGP): 6,14 trilyon dolar. 2050'de Öngörülen Savunma Harcaması: 64,87 milyar dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 8 Puan: 0,819

4. Birleşik Krallık

2050 yılında öngörülen GSYH (SAGP): 5,37 trilyon dolar. 2050'de Öngörülen Savunma Harcamaları: 92,57 milyar dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 4 Puan: 0,843

3. Hindistan

2050 yılında öngörülen GSYİH (SAGP): 44,13 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 138,63 milyar dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 40 Puan: 0,864

2. Çin

2050 yılında öngörülen GSYİH (SAGP): 58,5 trilyon dolar. 2050 yılında Öngörülen Savunma Harcaması: 503,39 milyar dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 12 Puan: 0.966

1. Amerika Birleşik Devletleri

2050 yılında öngörülen GSYİH (SAGP): 34,1 trilyon dolar. 2050 yılında Tahmini Savunma Harcaması: 1,35 trilyon dolar

Teknolojik Yetenek Sıralaması: 3 Puan: 0,972