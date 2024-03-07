İngiliz bankadan piyasaları şaşırtan dolar/TL tahmini

07 Mart 2024 09:55 - Güncelleme : 08 Mart 2024 16:49

Seçimlerden önce doların yükseleceği beklentisiyle yatırımcı döviz bürolarına koşarken talep fiyatlanmaları etkiledi. Kur her yeni güne yeni bir rekorla başlıyor. İngiliz merkezli banka HSCB ise dolar/TL kuruna yönelik tahminini revize ederek yükseltti.

DÖVİZ TALEBİ ARTIYOR

Ekonomi yönetimi kredi sıkılaşmasıyla likidite fazlası ve enflasyonla mücadele için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Reuters’ta yer alan bir iddiaya göre döviz talebindeki yükselişi araştıran Merkez Bankası bankaları arayarak bilgi istedi. Bankacılık kaynakları ise seçimden sonra doların rekor kıracağından endişelenenlerin talebi artırdığını ifade etti.

3 LİRA ARTIRDI

Dolar perşembe gününe Kapalıçarşı’da 32,35 liradan işlem görerek başladı. Yukarı yönlü hareketler devam ederken HSBC'den gelen analizde dolar/TL tahmininin yukarı yönlü revize edildiği görüldü.

Aralarında Murat Toprak'ın da bulunduğu HSBC stratejistlerinin 6 Mart tarihli raporlarına göre, HSBC 2024 yılı için dolar/TL tahminini 33'ten 36'ya yükseltti. Banka analizinde değer kaybının beklenenden daha hızlı olduğu vurgusunu yaptı. Türk lirasının reel olarak değer kazanma olasılığının yüzde 10 civarında olduğu varsayılıyor.

EKONOMİNİN GÖZÜ TL’DE

Ekonomi yönetiminin önünde duran en önemli başlıklardan biri TL’nin değerlenmesine yönelik çalışmalar oldu. Merkez Bankası enflasyonla mücadeleyi büyük oranda TL’nin değerlenmesi üzerinden şekillendiriyor.

TL’DE DEĞERSİZLEŞME OLMAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT yayınında TL’nin değerlenmesi üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Biz ne aşırı değerli, ne de aşırı değersiz TL isteriz.

Seçim belirsizliğinin kalktığı da bir ortamda TL neden enflasyondan daha çok değersizleşsin? Vatandaşın portföy tercihlerine saygılıyım. Bu konuda yönlendirme yapmak istemem. Programımız başarılı bir şekilde uygulandığında TL'de reel değersizleşme olmayacaktır. Başarılı dezenflasyon programlarında mahalli para birimi reel olarak değer kazandı."

Konu TCMB'nin faiz kararı metinlerine de girmişti. TCMB son faiz kararı metninde "Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir" ifadeleri yer almıştı.