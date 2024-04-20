4 yıl sonra gerçekleşen halving sonrası fitil ateşlendi! Bitcoin’de fırtına esti

20 Nisan 2024 15:29 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 15:38

Kripto otoritesi Bitcoin’de madencilerin beklediği 4 yılda bir gerçekleşen halving (yarılanma) gerçekleşti. Bitcoin madencilerinin ödülleri yarı yarıya azaldı. Kripto piyasasında Bitcoin fiyatlama ile bir anda şaha kalktı.

HALVING SONRASI BITCOIN BLOK BAŞINA DÜŞTÜ

Finans piyasalarının beklediği yarılanma sonrasında madencilik yapılan blok başına 6.25 BTC'den 3.125 BTC'ye düştü. Bitcoin yarılanması, 840.000 ile 840.014 arasındaki 15 bloğu kapsayan gelirlerde gerçekleşti.

4 YIL SONRA YENİDEN

Her 210 bin blokta bir ödül havingi gerçekleşen Bitcoin ağında her bir blok ortalama 10 dakikada doğrulanıyor. Tüm 210 bin blokun üretilme süreci de yaklaşık olarak 4 yılı bulduğu için yarılanmalar bu aralıklarla gerçekleşiyor.

Dördüncü yarılanmadana önce, 2012, 2016 ve 2020 yıllarında yarılanma gerçekleşti ve zaman içinde madencilik ödüllerinde önemli düşüşlere yol açtı.

BITCOIN KRİPTO PİYASALARINDA HAMLE YAPTI

Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte yüzde 1,16 artışla 63 bin 960 dolar seviyesine yükseldi.

HALVING ETKİNLİĞİ NEDİR?

Halving yani yarılanma dört yılda bir gerçekleşen, önceden planlanmış bir kripto olayı olarak tanımlanıyor. Madenciler, blokzincir üzerindeki karmaşık matematik bulmacalarını çözmek için yüksek işlemcileri özel bilgisayarlardan oluşan çiftlikleri kullanıyor. Bu bulmacalar tamamlandığında madenciler ödül olarak bir Bitcoin kazanıyor.

Halving etkinliği madencilerin ödül miktarını yarı yarıya azaltıyor. Ödül azaltıldığın piyasaya giren yeni bitcoinlerin sayısı da düşüyor. Yarılanma, arzı karşılamak için mevcut olan madeni para talebinin daha küçük adılarla büyüdüğü anlamına geliyor.

Bitcoin'in en önemli özelliklerinden biri sınırlı arza sahip olması olarak gösteriliyor. Tüm Bitcoinler çıkarıldığında piyasada sadece 21 milyon Bitcoin var olacak. Bunların 19,5 milyondan fazlası bugüne kadar çıkarılmış durumda. Geriye çekilecek 1,5 milyondan az bir miktar kalıyor. Son Bitcoin madenciliğinin 2140 yılında yapılması bekleniyor.

Talep aynı kaldığı veya arzdan daha hızlı arttığı sürece, yarıya indirmek üretimi sınırlayacağı için Bitcoin fiyatlarının artması hedefleniyor. Bu şekilde dijital parada enflasyonun önleneceği iddia ediliyor.