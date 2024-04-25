5 milyon liradan satışa çıkarılan Michael Jordan imzalı spor ayakkabılar alıcı bulamadı!

25 Nisan 2024 14:43 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:42

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NBA'da forma giyen efsane oyuncunun Michael Jordan'ın ayakkabıları Ticaret Bakanlığı tarafından ele geçirildi. Bakanlık mevzuata uygun bir şekilde elde ettiği 3 ayakkabıda Jordan'ın imzası bulunuyor. Ayakkabıları Ticaret Bakanlığı satışa sundu.

MİCHAEL JORDAN İMZALI AYAKKABILAR 5 MİLYON LİRADAN SATIŞA ÇIKARILDI!

E-ihale adresi üzerinden satışa çıkarılan eşyalar arasında Jordan'ın ayakkabıları dikkat çekti. "Koleksiyonluk spor malzemeleri" kategorisine eklenen 3 çift spor ayakkabı 5 milyon liradan satış listesinde yer aldı.

En dikkat çeken detay ise 15 Nisan'da satışa çıkarılan ayakkabılar 19 Nisan'a kadar listede kaldı fakat ayakkabılara alıcı bulunamadı. Daha önce Jordan'ın 1998 maçında giydiği ayakkabı 2,2 milyon dolara satılmıştı. En pahalı spor ayakkabısı unvanına sahip olan ayakkabı ardından Jordan'ın Ticaret Bakanlığındaki ayakkabılarının alınmaması şaşırttı.