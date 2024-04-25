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25 Nisan 2024 14:43 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:42

5 milyon liradan satışa çıkarılan Michael Jordan imzalı spor ayakkabılar alıcı bulamadı!

Ticaret Bakanlığı resmi sitesinde yer alan ayakkabı satışları şaşırttı. Efsane basketbolcu Michael Jordan imzalı 3 çift spor ayakkabı 5 milyona liradan satışa çıkarıldı. Ancak günlerdir ihale listesinde olan ayakkabılara alıcı çıkmadı.

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr

NBA'da forma giyen efsane oyuncunun Michael Jordan'ın ayakkabıları Ticaret Bakanlığı tarafından ele geçirildi. Bakanlık mevzuata uygun bir şekilde elde ettiği 3 ayakkabıda Jordan'ın imzası bulunuyor. Ayakkabıları Ticaret Bakanlığı satışa sundu.

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E-ihale adresi üzerinden satışa çıkarılan eşyalar arasında Jordan'ın ayakkabıları dikkat çekti. "Koleksiyonluk spor malzemeleri" kategorisine eklenen 3 çift spor ayakkabı 5 milyon liradan satış listesinde yer aldı.

5 milyon liradan satışa çıkarılan Michael Jordan imzalı spor ayakkabılar alıcı bulamadı! - 1. Resim

En dikkat çeken detay ise 15 Nisan'da satışa çıkarılan  ayakkabılar 19 Nisan'a kadar listede kaldı fakat ayakkabılara alıcı bulunamadı. Daha önce Jordan'ın 1998 maçında giydiği ayakkabı 2,2 milyon dolara satılmıştı. En pahalı spor ayakkabısı unvanına sahip olan ayakkabı ardından Jordan'ın Ticaret Bakanlığındaki ayakkabılarının alınmaması şaşırttı.

5 milyon liradan satışa çıkarılan Michael Jordan imzalı spor ayakkabılar alıcı bulamadı! - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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