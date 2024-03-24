500 milyon dolarlık Bitcoin'i attı! Dev çöp sahası define avcılarının hedefinde

24 Mart 2024 15:44 - Güncelleme : 24 Mart 2024 15:48

Kaçak altında rekor artış! İç ve dış piyasada fiyat farkı 5 bin doları buluyor

Kaçak altında rekor artış! İç ve dış piyasada fiyat farkı 5 bin doları buluyor

Birleşik Krallık’ta bir çöp sahası define avcılarının hedefi haline geldi. Nedeni de Galler'de yaşayan erken dönem kripto yatırımcısı James Howells’in, bugünkü değeri yaklaşık 500 milyon dolar olan 8 bin Bitcoin'i sakladığı sabit diski çöpe atması olarak açıklandı. Bu durum yetkilileri harekete geçirirken, atık tesisi 24 saat boyunca define avcılarından korunuyor. Güvenlik güçleri ise define avcılarının metal dedektörlü girişimlerine karşı alarma geçti.

BUGÜNKÜ DEĞERİ 412 MİLYON STERLİN

Erken dönem kripto yatırımcısı 38 yaşındaki James Howells, bu tesiste olduğunu iddia ettiği Bitcoin'leri için yasal mücadele başlattı. Howells, on yıl önce 8 bin Bitcoin'i sakladığı sabit diski yanlışlıkla çöpe attı. Howells, çöpe atıldığında Bitcoin'lerin değerinin 4 milyon sterlin olduğunu söylemişti. Bitcoin'lerin değeri bugün itibarıyla 412 milyon sterline denk geliyor.

24 SAAT KAMERALARLA İZLENİYOR

Belediye tarafından işletilen çöplüğün yetkilileri de bazı adımlar hayata geçirdi. Yaklaşık 412 milyon sterlinlik Bitcoin sakladığına inanılan çöp sahası, define avcılarından korunmaya çalışıyor. Bu çerçevede saha güvenliği artırıldı ve 24 saat kameralarla izlenmeye başladı.

100 BİN TON ÇÖPÜN KAZILMASI GEREKİYOR

Howells'in servetini kurtarma çabalarının sonucu belirsizliğini korurken, çimenli tepelerin altına gömülü en az 100 bin ton çöpün kazılmasının gerektiği belirtiliyor.

Newport Belediye yetkilileri ise kazılması istenilen alanla ilgili endişelerini dile getirdi. Yetkililer, Howells'in sabit diskinin tesiste olduğuna dair kanıt bulunmadığını ifade ederek, kazıların çevreye zarar vereceğini dile getirdi.

2024 yılında yükselişini sürdüren Bitcoin, bugün itibarıyla 64 bin 972 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, mart ayında 74 bin dolar bandına kadar yaklaşmıştı.