81 ilde ilk çağrıya çıkıldı! Tarım ve balıkçılık için milyonlarca euroluk hibe desteği verilecek

21 Mart 2024 11:11 - Güncelleme : 21 Mart 2024 11:17

Tarım ve ve Orman Bakanlığı ilk hibe çağrısına çıktı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu başvuru yapanlara toplamda 248 milyon euro hibe desteği sağlayacak.

TKDK Başkanı Antalyalı, IPARD III kapsamında bugün itibarıyla tarım ve balıkçılık ürünleri için ilana çıktıklarını belirterek, "Bu kapsamda 248 milyon euro hibe desteği verilecek, 20 bin kişi civarında istihdam sağlanacak." dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, 81 ilde uygulanacak IPARD III Programı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Program kapsamında 2024 yılı çağrı takviminin yayımlandığını anımsatan Antalyalı, "Bu yıl çağrı takvimini ilk defa yıllık olarak açıkladık. İnternet sitemizde yayınladığımız üzere ilk olarak bugün itibarıyla tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması konusuyla ilanımıza başladık. Vatandaşlarımız 9 Mayıs 2024'e kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Akabinde haziran ve ağustos ayında da süreçlerimiz devam edecek." diye konuştu.

20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Antalyalı, TKDK'nin 42 ilde koordinatörlükleri ve diğer illerde irtibat ofisleri olduğu bilgisini vererek, vatandaşların hazırladıkları projeleri buralardan sunabileceklerini söyledi. Değerlendirme sürecinin ardından uygun bulunan projeleri ilan edeceklerini ve yatırıma başlayacaklarını vurgulayan Antalyalı, şunları kaydetti:

"IPARD III'ün 2024 yılı çağrıları kapsamında 248 milyon euro hibe desteği verilecek ve dolayısıyla 450 milyon euroluk yatırım gerçekleşecek, 20 bin kişi civarında istihdam sağlanacak. Hibe oranlarımız yüzde 50 ila 75 arasında oluyor. IPARD III aslında 555 milyon euroluk bir programdı. Programı 42 ilden 81 ile çıkardığımız için çok fazla talep geleceğini öngördük. Bu talepleri karşılamak için devletimiz yüzde 25 olan eş finansman oranını yüzde 50'ye çıkardı. Böylece 785 milyon euronun üzerinde bir kaynağı hibe olarak vatandaşlarımızla buluşturuyor olacağız. Bu kaynak 1,2 milyar euroluk bir yatırım olacak ve 50 bin civarında bir istihdam oluşturmayı hedefliyoruz."

İLLERİN ÖNCELİKLERİNE GÖRE PROJELER KABUL EDİLECEK

"Bakanlığımızın planlamasıyla uyumlu olarak kaynaklarımızı kullandıracağız"

Antalyalı, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bir üretim planlaması yaptıklarına dikkati çekerek, "Her ilin potansiyeline göre kapasite kullanım oranlarını da dikkate alıyoruz. Bakanlığımızın üretim planlamasıyla tam uyumlu olarak bu kaynaklarımızı kullandıracağız. Örneğin, su kısıtı olan yerde süt sığırcılığını desteklemeyeceğiz ama su kısıtı olmayan bölgelerde süt sığırcılığını ön plana alacağız. Yani ilin öncelikleri bizim için önemli. Burada kaliteli proje sunmak son derece önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

81 İLDE DESTEK VERİLECEK

Desteklerin 81 ilde verilmesinden dolayı büyükşehirlerin çevrelerinde üretim tesislerinin artacağını dile getiren Antalyalı, lojistik maliyetlerinin azalmasıyla gıda enflasyonun düşmesine de katkı vereceklerini anlattı.

Antalyalı, kırsal kalkınma yatırımlarının çeşitli çarpan etkileri olduğunu, ekonomiye büyük katkıda bulunduğunu ve bunun artması için Bakanlık olarak çalıştıklarını bildirdi.

TOZ VE LİKİT YUMURTA TESİSLERİ DE DESTEKLENECEK

IPARD III kapsamında yeni alanlara da destek verilmeye başlandığını aktaran Antalyalı, şunları kaydetti:

"Örneğin yumurta sektöründe zaman zaman arz fazlası kaynaklı sorunlar yaşanıyordu. Toz ve likit yumurta üretimi yapan tesisleri de artık destekliyor olacağız. Aynı zamanda belediyelerimize yönelik kırsal altyapı desteği de var. Elektrik, yol ve su gibi alanlarda yüzde 100'e varan oranlarda hibe vereceğiz. Yem bitkilerinde de yeni desteklerimiz olacak."

Yatırımcıların proje hazırlarken bölgelerinin potansiyeline dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Antalyalı, fizibilite çalışması yapmanın önemli olduğunu söyledi.

Antalyalı, yatırımcıların karar alırken TKDK ile istişare içinde olmalarını tavsiye ederek, kurumun kapısının vatandaşlara her zaman açık olduğunu sözlerine ekledi.