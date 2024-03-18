A101 market çalışanı arıyor! Maaşları ve mesai saatleri belli oldu

18 Mart 2024 20:53 - Güncelleme : 18 Mart 2024 21:13

Türkiye'nin en büyük market zinciri olan A101 elaman arıyor. Markette çalışmak üzere eleman arayan A101 marketlerin çalışanlarına verdiği maaş ve koşullar merak edildi. A101 marketin maaşını duyanlar ise şaşırdı.

A101 MARKET MAAŞI NE KADAR?

Prim ve serbest çalışma olarak düşünülen A101 marketler artık daha deneyimli ve müşteri çekecek elemanlar arıyor. Sık sık ilan açan A101 marketler, depo, taşıma, reyon ve kasiyer olmak üzere eleman aradığını duyurdu.

Bunun yanı sıra marketlere müdür ve şefte arayan A101 market maaş ve çalışma skalasını da paylaştı. A101 marketin bir de özellikle üniversite öğrencilerini ilgilendiren part time çalışma düzenine de başladığını duyurdu. Haftalık 30 saat çalışma sağlayan A101 market bunun için maaş skalasını paylaştı. Part time çalışanlara 11 bin TL maaş veriyor.

A101 MARKET MAAŞ ARALIĞI

İlk deneyime 18 bin TL veren A101 ileri düzeye ise 19 bin TL veriyor. Öte yandan reyon sorumlusuna 18 - 19 bin TL veren A101 ileri düzey çalışana ise 25 bin TL maaş veriyor. Ayrıca bölge sorumlusu 35 bin TL ileri düzey sorumlu 40 bin TL'ye yakın ücret verildiği iddia edildi.