ABD devi BofA'dan TCMB için kritik analiz! İşte Türkiye için yeni faiz ve enflasyon tahmini

22 Mart 2024 14:44 - Güncelleme : 22 Mart 2024 15:02

ABD devi Bank of America'dan Merkez Bankası’nın 500 baz puanlık faiz artırımı ile ilgili kritik değerlendirmede bulundu. BofA, kritik faiz artışı ile ilgili bir analiz kaleme aldı.

BofA'DAN TÜRKİYE İÇİN FAİZ VE ENFLASYON TAHMİNİ

BofA, TCMB'den yeni bir faiz artışı beklemediklerini belirterek bankanın son çeyrekte 250 bp ile faizi yüzde 47,5'e çekebileceğini tahmin etti. Bankanın Türkiye için yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42 oldu.

İŞTE BofA'NIN KRİTİK TCMB ANALİZİ

Banka'nın notunda öne çıkan noktalar şöyle:

* Sadece politika faizini değil, son dönemde attığı düzenleyici adımları da dikkate aldığımızda TCMB'nin politika duruşunu artık oldukça kısıtlayıcı bir alana taşıdığını düşünüyoruz.

* Önümüzdeki haftalarda özellikle tüketici tarafında kredi büyümesinde belirgin bir yavaşlama bekliyoruz. Hafta başında mevduatta TL'nin payını artırmaya yönelik atılan düzenleyici adımlara ek olarak yapılan zamlar TL mevduatın yükselmesine yardımcı olacak.

* Şimdi 4. çeyrekte bir indirim görüyoruz. Yılsonunda enflasyonu yüzde 42 olarak öngörüyor ve yılsonuna kadar TCMB'nin 250 baz puanlık bir indirimle politika faizini yüzde 47,5'e çekebileceğini düşünüyoruz.

* Politika duruşundaki yüksek sıkılık seviyesi göz önüne alındığında, TCMB'nin tekrar artırıma gitmesini çok düşük bir ihtimal olarak görüyoruz.

* Açıklamalarında daha fazla artırıma açık kapı bıraktılar; ancak ücret artışları, fiyat ayarlamaları ve seçim kampanyası harcamalarının etkisi azaldıkça aylık enflasyon eğiliminin ikinci çeyrekten itibaren yavaşlamasını bekliyoruz.

* Yıllık enflasyon baz etkisi nedeniyle yaz aylarında çok hızlı bir şekilde düşecek ve ağustos-eylül aylarında yüzde 50'nin altına inecektir. Bu durum TCMB'ye dördüncü çeyrekte bir indirim yapma fırsatı verecektir ancak yine de bankanın enflasyonun düşmeye devam etmesini sağlamak için 2024-2025 döneminde kısıtlayıcı bölgede kalması gerektiğine inanıyoruz.

* Son dönemde, yerel seçimler öncesi spekülatif döviz talebi net rezerv seviyelerini tarihi düşük seviyelere yaklaştırmıştı. Bu kararın söz konusu talebi yavaşlatması ve yeni ekonomik programa olan güvenin artmasına yardımcı olması muhtemel.