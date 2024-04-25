ABD büyüme verileri açıklandı! Rakamlar beklentilerin altında kaldı

25 Nisan 2024 17:08 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 17:11

ABD Ticaret Bakanlığı’nın büyüme verilerini açıkladı. Yayımlanan verilerine göre; ABD ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemime göre beklentilerin altında bir büyüme performansı gösterdi. Temel enflasyon göstergesi olarak izlenen kişisel tüketim harcamaları arttı. Son bir yıl içinde ilk kez bir önceki çeyrekteki yıllık gerçekleşmeye göre harcamalar yükseliş kaydetti. ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki büyümesinde etkili olan harcamalar da dikkat çekti. Buna göre, tüketici harcamaları, konut ve konut dışı sabit yatırımlar ile eyalet ve yerel kamu harcamalarındaki artış bunda etkisini gösterdi.

BÜYÜMENİN EN DÜŞÜK ORAN OLMASI DİKKATİ ÇEKTİ

ABD Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 arttı. Büyümenin, 2022'nin ikinci çeyreğindeki daralma sonrasındaki en düşük oran olması dikkati çekti.

TAHMİNLERİN 1 PUAN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Büyüme oranı beklentilerin altında kalan ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 2,5 büyümesi tahmin ediliyordu.

Ülke ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde yüzde 3,4, geçen yıl genelinde ise yüzde 2,5'lik büyüme performansı göstermişti.

TÜKETİCİ VE KAMU HARCAMALARI İLE KONUT YATIRIMI ETKİLİ OLDU

ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, konut ve konut dışı sabit yatırımlar ile eyalet ve yerel kamu harcamalarındaki artış etkili oldu. Aynı dönemde özel stok yatırımlarında azalış kaydedilirken, ithalat arttı.

Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 3,4 artış kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,8 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 3,7 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 3,4 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2 artmıştı.