27 Nisan 2024 09:22 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 09:33
ABD petrol kaybına devam ediyor! 1 haftada sondaj kule sayısında ciddi azalma
Dünya petrol piyasasında söz sahibi olan ABD, son haftalarda sondaj kule sayısında ciddi azalma meydana geldi. ABD'nin petrol kaybındaki artışın artması petrol varil fiyatlarına da yansıyor.
Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
ABD'de ciddi oranda petrol sondaj kulesindeki sayının azalması, varil fiyatlarına da yansıdı. Bir yılda 85 sondaj kulesindeki azalma sonrası cuma günü petrol fiyatlarının kapanışını 89,37 dolar seviyesinde kapattı.
ABD PETROL KAYBINA DEVAM EDİYOR!
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Nisan haftasında önceki haftaya göre 5 azalarak 506'ya düştü. Perşembe gününü 89,01 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 89,37 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 83,85 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 83,57 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr