Soluksuz düşüş sonrası Bitcoin ve kriptolar pozisyon arıyor! Piyasalarda risk iştahı sarsıldı

15 Mart 2024 12:01 - Güncelleme : 15 Mart 2024 12:04

ABD tarafından gelen üretici fiyat endeksinin piyasa beklentilerinin üzerinde gelişi piyasaları altüst etti. Enflasyon baskısının sürdüğüne dair işaretler riskli varlıklarda piyasaları karıştırdı.

KRİPTOLARDA SOLUKSUZ YÜKSELİŞ DURDU

Fiyatlamalarda oynaklık artarken rekor seviyede bulunan Bitcoin yüzde 10 düşüş kaydetti. 74 bin dolarla tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin’de dibi görerek 67 bin doların altına kadar geriledi. Bitcoin fiyatlamasından en çok etkilenen ise Etherium oldu ve 3 bin 750 dolara kadar değer kaybetti. Kriptolar ve alt coinlerde soluksuz yükseliş durdu ve üretici enflasyonu sonrası ABD borsaları resmen çakıldı.

BITCOIN ÇAKILDI, ALT COİNLER ÇİFT HANELİ DÜŞÜŞ YAŞADI

En büyük kripto varlık Bitcoin'in fiyatı rekor seviyelerden keskin şekilde geri çekildi. Dün 73 bin 780 dolara kadar yükselen Bitcoin, yüzde 9'un üzerinde düşüşle 66 bin 700 dolara kadar indi.

Ethereum ise 4 bin dolar civarından 3 bin 600 dolara kadar düştü. Altcoinler'de ise çift haneli düşüşler kaydedildi.

DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR, KRİPTOLAR POZİSYON ARIYOR

Bitcoin, 67 bin 244 dolar civarında işlem görüyor. Etheruem ise 3 bin 672 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yatırımcıların ABD'de enflasyonist baskıların devam ettiğine dair verilerin ardından pozisyonlarında ayarlamaya gittiğini belirtti.

ABD ÜFE VERİSİ PİYASALARI KARIŞTIRDI

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Piyasalarda Fed'in haziran ayında faiz indirimine gideceği beklentisi geriledi. CME FedWatch'a göre Fed'in haziran ayında faiz indirimi ihtimali yüzde 74'ten yüzde 60'a indi.