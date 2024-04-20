20 Nisan 2024 12:30 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 12:33

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AB'den gelen posta ve kargoya vergi zammı geldi. Her bir yolcu için kıymeti 150 euro'yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euro'yu geçmeyen ilacın AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda uygulanan vergi oranı yüzde 20'ye yükseltildi.

CUMHURBAŞKANI İMZASIYLA YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılmasında dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

MAYISTA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan yüzde 18 ibaresi yüzde 20 şeklinde değiştirildi. Bu uygulama 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Aynı kararın 126'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "1500 euro'yu aşmayan," ibaresinden sonra gelmek üzere "bir gerçek kişiye gelen" ibaresi eklendi.

Kararla, milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşyaya ilişkin olarak da düzenleme yapıldı. Sermayesinin yarısı veya daha fazlası doğrudan Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulan vakıflara veya Savunma Sanayii Başkanlığına ait şirket ve müesseseler adına getirilen savunma amaçlı eşyaya, ithal edilecek eşya listesinin onaylanması şartıyla muafiyet tanındı.

Engelli vatandaşların sosyal hayata kazandırılmaları amacıyla tanınan muafen özel tertibatlı araç ithal etme hakkı çerçevesinde, çağın değişen teknolojik şartları ve vatandaş talepleri dikkate alınarak elektrikli motorlu araçlar da muafiyet kapsamına alındı.

ANTREPO İŞLEMLERİNE DÜZENLEME

Bu arada, Ticaret Bakanlığının "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, antrepo içinde ve dışında yapılacak elleçleme iznine ilişkin başvuru süreci düzenlenerek, elleçleme başvurusunun sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar açıklığa kavuşturuldu.

Yönetmelikle, antrepo işleticilerince verilen götürü teminat tutarları ve gümrük laboratuvarlarında yapılan tahlillerden alınan ücretler de güncellendi.

Öte yandan, Bakanlığın iki ayrı Gümrük Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğler, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin kararlar doğrultusunda düzenlendi.