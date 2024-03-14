ABD’li dev bankadan altın tahmini: Çekiciliği daha da artacak

14 Mart 2024 09:27 - Güncelleme : 14 Mart 2024 09:30

ABD’li dev bankadan 2024 yılı için kritik altın tahmini geldi. Piyasalarda yaşanan hareketlilik ve son günlerde altının rekor üstüne rekor kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının hemen ardından JPMorgan’ın Küresel Emtia Başkanı bu yıl için altın tahmini yukarı çekti.

ONS BAŞINA 2.500 DOLAR POTANSİYELİ YÜKSEK

Altın, JPMorgan Chase & Co. Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva'ya göre, fiyatının bu yıl ons başına 2.500 dolara ulaşma potansiyeli var.

Natasha Kaneva, Bloomberg TV röportajında, külçenin Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.195,15 dolara ulaşmasının ardından, "2.500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde” dedi.

ALTININ ÇEKİCİLİĞİNİ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Kaneva, bu fiyat hedefine ulaşmak için "enflasyonda ve iş sayılarında ılımlılığın devam ettiğine ve Fed'in gerçekten kesinti yaptığına dair teyitlere ihtiyacımız var" dedi.

Fed'in uzun süredir beklenen daha gevşek para politikasına yönelmesinin, tahvil gibi getiri sağlayan varlıklarla karşılaştırıldığında altının çekiciliğini artırması bekleniyor. Politika yapıcılar, borçlanma maliyetlerini düşürmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmeleri gerektiğini söyledi.