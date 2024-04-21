Adisyonu görenler gözlerine inanamadı! Tam tamına 41 bin 800 lira hesap geldi

21 Nisan 2024 05:20 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 05:25

Bu kez zam yok! Yumurta fiyatlarında sürpriz düşüş şaşırttı

Bu kez zam yok! Yumurta fiyatlarında sürpriz düşüş şaşırttı

Galata Köprüsü üzerindeki restorandan gelen hesap dudak uçuklattı. Eminönü’nde ayaküstü balık ekmek yemek 150 lira ancak Galata Köprüsü altında bir restorana gidip balık yemek istenirse rakam 40 bin lirayı geçiyor.

GALATA KÖPRÜSÜ’NDE FAHİŞ HESAP!

Son zamanlarda bazı kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlar çok konuşuluyor. Show Haber'in haberine göre bu kez sosyal medyanın gündemine Galata Köprüsü’nden çıkan adisyon oturdu. Çünkü hesap tam tamına 41 bin 800 lira geldi.

BU ADİSYONLA 3 YIL ÖNCE ARABA ALINABİLİYORDU

Vatandaşlar 41 bin liraya birkaç yıl öncesinde araba alınabildiğini söylerken, kimi de böyle bir restorana gidip yemek yiyemeyeceğini söylüyor.

İŞTE EMİNÖNÜ'NDE YEMEK YEMENİN BEDELİ

Mevsim salata 340 lira, ıstakoz 16 bin 875 lira, 1 kilogram deniz levreği 4 bin 20 lira, su 160 lira, içecekler 7 bin 600 lira.