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17 Nisan 2024 12:34 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 12:36

AK Parti'den emeklilere bölgesel destek müjdesi! Maaş dışında; kira, elektrik ve su yardımları

2024 yılında emekli maaşlarında beklenen zam yapılmadığından gözler ek zam süreçlerine ve kök maaşlar zam düzenlemesine döndü. Bununla ilgili AK Parti, emekli aylıkları için bölgesel çözüm önerisinde bulundu.

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
AK Parti&#039;den emeklilere bölgesel destek müjdesi! Maaş dışında; kira, elektrik ve su yardımları

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortak bir çalışma yürüttü. Çalışmada emeklilerle ilgili bölgesel bir çözüm yapılacağının önüne geçti. AK Parti milletvekillerinden emeklilerin yaşadıkları yerlere göre; maaşlardaki iyileştirmenin yanı sıra ek olarak destekler sağlanması istendi. 

EMEKLİLERE BÖLGESEL DESTEK MÜJDESİ

Emeklilere bölgesel destekte özellikle yaşadıkları şehir ödedikleri kira ve faturalar baz alınacak. Kira, doğalgaz, elektrik, su ve gıda yardımlarıyla emeklilerin maaşlarına destek sağlanacak. Büyükşehirlerde yaşayan ve evi olmayan emeklilere özellikle kira desteğinin önemi vurgulandı.

AK Parti'den emekli düzenlemesi! Emeklilere bölgesel destek müjdesi - 1. Resim

Sosyal yardım destekleri sayesinde emeklilerin kök maaşlarında değişiklik yaşansa bile yaşadıkları şehirlerdeki pahalılıktan olumsuz etkilenmemeleri sağlanacak.

Emeklilerin Temmuz ayı ara zammında kök maaşlarında düzenleme yaşanacağı bekleniyor. 6 aylık enflasyona göre çalışma yapılacak. Bu konuyla ilgili TGRT HABER Ankara Haber Müdürü Ahmet Özcan'da benzeri bir haberin müjdesini verdi.

AK Parti'den emekli düzenlemesi! Emeklilere bölgesel destek müjdesi - 2. Resim

Hükümetin emeklilere sosyal yardım destekleriyle enflasyona ezilmemesinin sağlanacağının altını çizdi. 10 bin TL ile geçinmeye çalışan emekliye Temmuz'da çifte müjde gelmiş olacak. 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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