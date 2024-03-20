AK Parti'den emeklileri sevindiren haber: Beklentilerini karşılayacağız

20 Mart 2024 12:59 - Güncelleme : 20 Mart 2024 13:20

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TGRT Haber ekranların emeklilerin uzun süredir beklediği zamma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sorularını cevaplayan Şahin, emeklileri sevindiren bir haber verdi.

Ak Parti'nin her zaman milletin beklentileri, şikayetleri doğrultusunda siyaset yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini altını çizen Şahin, "Vatandaşın gündeminde ne varsa, derdi ne ise onu masamıza koyuyoruz. Bu mesele ile ilgili de çalışmalar var. Çalışmalar olgunlaşınca sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır" ifadelerini kullandı.

"DEVAM EDEN ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Emeklileri zam konusundaki beklentilerinin farkın olduklarını söyleyen Şahin, "Beklentileri her zaman karşılamış bir siyasi anlayışa sahip olduğumuzu unutmayalım. Şu an devam eden çalışmalarımız var. Bu konuda çok önemli adımlar attık ama görüyoruz ki hala serzenişler var. Bunlara hak veriyoruz. Bizimle bunu paylaşmalarından memnunuz. Sorunun çözümünü bizden beklemelerinden memnunuz" diye konuştu.