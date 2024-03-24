AK Parti’li Akbaşoğlu tarih verdi: Meclis açıldığında gündem emekli olacak

24 Mart 2024 12:10 - Güncelleme : 24 Mart 2024 12:16

10 yıl çalıştı, emekliliğini ilan etti! İşte finansal özgürlük için uygulanan yüzde 4 kuralı

10 yıl çalıştı, emekliliğini ilan etti! İşte finansal özgürlük için uygulanan yüzde 4 kuralı

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu Ankara mitinginde emekliler ile ilgili çalışmaların müjdesini verdi ve TGRT Haber canlı yayınında Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan’a açıklamalarda bulundu.

“EMEKLİLERİN YAŞADIĞI SIKINTILARIN FARKINDAYIZ”

“Emeklilerin yaşadığı sıkıntıların farkındayız” diyen Akbaşoğlu, yeni düzenlemeler için Meclis’in açılacağı 16 Nisan tarihini işaret etti.

Akbaşoğlu, “Seçimlerin ardından Meclis açıldığında tabii ki gündemimiz emekli olacak. Emeklilerin yaşadığı bu sıkıntıların aşılmasıdır. Haziran sonu temmuz başı itibariyle emeklilerimizin de çalışanlarımızın da duasını almaya devam edeceğiz. Durumlarını daha iyileştirecek adımları hep beraber atmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

EMEKLİYE YÖNELİK YENİ DÜZENLEME YOLDA MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu TGRT Haber canlı yayınında emeklilerin zam beklentisine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Akbaşoğlu, kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi ve alım gücüne yönelik adımların hayata geçireceğini belirtti. Akbaşoğlu, “ne gerekiyorsa yapacak olan, emeklilerimizin de çalışanlarımızın da söylemlerine kulak kabartan, onlarla dertlenen, onlarla yol yürüyen AK Parti’dir, Cumhur İttifakı’dır.” İfadelerini kullandı.

“EMEKLİLERİN DURUMUNU İYİLEŞTİRECEĞİZ”

Akbaşoğlu, seçim çalışmalarında emeklilerin de yaşadıkları sıkıntıları kendilerine aktardıklarını söyledi. Konunun hükümet nezdinde değerlendirildiğini belirtti. Akbaşoğlu, “2024 yılı ‘Emekliler Yılı’ olarak hükümetimiz tarafından ilan edilmiştir. Promosyonlarla bu konuda önemli adımlar atıldı. 16 Nisan itibariyle inşallah Meclisimiz açılacak. Gündemimiz tabi ki emeklilerimizin yaşam şartlarını düzelteceğiz. “ dedi.

“ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK, GİDERLERİNİ AZALTACAK ADIMLARI ATACAĞIZ”

Akbaşoğlu emekliler ve çalışanlar için haziran ayını işaret etti, “Haziran sonu temmuz başı itibariyle, bu düzenlemeleri mutlaka yapmak suretiyle dualarını almaya devam edeceğiz. Onların alım gücünü artıracak, giderlerini azaltacak gerçekten durumlarını daha iyileştirecek adımları hep beraber atmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.