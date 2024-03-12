AK Partili isim kesenin ağzını açtı! Emekliye 5 bin lira bayram ikramiyesi verecek

12 Mart 2024 09:50 - Güncelleme : 12 Mart 2024 09:56

Emekli bayram ikramiyesine zam yürürlüğe girdi. Devlet hem Ramazan Bayramı’nda hem de Kurban Bayramı’nda emekliye 3 bin lira verecek.

Seçime kısa bir süre kala meydanlarda emekli vaatleri de sık sık dillendiriliyor. AK Partili Bolu Belediye Başkanı adayı Muhammed Emin Demirkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu 3 bin liralık bayram ikramiyesinden daha fazlasını vadetti. Demirkol, emeklilere dini bayramlarda 5 bin lira maddi destek sağlayacaklarını belirtti.

EMEKLİYE İKİ BAYRAMDA DA 5 BİN LİRA İKRAMİYE

Projelerini duyuran pek çok kesimle ilgili planlamalarını yaptıklarını duyuran Demirkol, “Özellikle emeklilere yönelik iki önemli müjdemiz var. İlk olarak, ihtiyaç sahibi emeklilere dini bayramlarda beşer bin lira ikramiye vermeyi taahhüt ediyoruz. İkincisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilere her iki dini bayramda yaptığı ikramiyelerin yanı sıra, biz de iki bayramda verilecek ek ikramiyelerle emeklilerimizin bütçesine destek olmayı hedefliyoruz.” dedi.

EMEKLİNİN SU FATURASINA İNDİRİM

Demirkol ayrıca, yaşlıların ve emeklilerin durumlarına göre, belediye sosyal tesislerinde ve restoranlarında su faturaları da dahil olmak üzere indirimli ya da ücretsiz hizmetler sunmayı planladıklarını söyledi.

ÜCRETSİZ ULAŞIM

Demirkol, “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım sağlıyoruz. 65 yaş altındaki ihtiyaç sahibi emekliler için de, onların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla mali destek sağlayacağız.” şeklinde konuştu.