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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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25 Mart 2024 14:50 - Güncelleme : 25 Mart 2024 14:59

AK Partili isim seyyanen zam için net konuştu: 5-10 bin liralık çalışmamız yok!

Milyonlarca emekli seyyanen zam ihtimaline kilitlendi. Emekli maaşlarına ek düzenleme yapılacağı konuşulurken AK Partili isimden seyyanen zam açıklaması geldi.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
AK Partili isim seyyanen zam için net konuştu: 5-10 bin liralık çalışmamız yok!

Seyyanen zamma yönelik beklentiler devam ederken 16 milyona yakın emekli maaşlarına iyileştirme bekliyor. Hükümet yetkililerinden konuya dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak  AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye seyyanen zam tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. 

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

Son yapılan emekli maaş zamlarında  SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e çıkarıldı. Böylelikle en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Maaşlarına iyileştirme isteyen emekliler ise ek zam beklentisine girdi. Uzmanlar seçimlerden önce seyyanen zam yapılacağına dair ihtimaller üzerinde açıklamalar yaptı. 

ÇALIŞMA  YOK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e katıldığı bir televizyon programında emekliye seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı ve bu konudaki iddialar soruldu. 

AK Partili isim seyyanen zam için net konuştu: 5-10 bin liralık çalışmamız yok! - 1. Resim

Güler, ilgili soruya, "Şu anda Meclisimiz ara tatilde... Bizim biraz bu tür sözleri söylerken insanlarımızı da üzmeyecek, hayal kırıklığına uğratmayacak bir ciddiyeti sergilememiz lazım" dedi.

5-10 BİN LİRA GÜNDEMDE DEĞİL

"Bu konuyla ilgili şu anda herhangi bir çalışmamız yok" ifadelerini kullanan Güler şunları kaydetti: "Bakanlığımızın bundan sonraki dönemler için Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceği herhangi bir çalışma gelirse biz de haberdar olacağız.

Dedikleri gibi 5-10 bin liralık çalışmamız yok. Maalesef ama bunu neye göre söylediler hangi rakamları neye göre kıstas alıyorlar hangi bütçe imkanlarına kıstas alıyorlar maalesef bu konuda benim bilgim yok."

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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