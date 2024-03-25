AK Partili isim seyyanen zam için net konuştu: 5-10 bin liralık çalışmamız yok!

25 Mart 2024 14:50 - Güncelleme : 25 Mart 2024 14:59

Seyyanen zamma yönelik beklentiler devam ederken 16 milyona yakın emekli maaşlarına iyileştirme bekliyor. Hükümet yetkililerinden konuya dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye seyyanen zam tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

Son yapılan emekli maaş zamlarında SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e çıkarıldı. Böylelikle en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Maaşlarına iyileştirme isteyen emekliler ise ek zam beklentisine girdi. Uzmanlar seçimlerden önce seyyanen zam yapılacağına dair ihtimaller üzerinde açıklamalar yaptı.

ÇALIŞMA YOK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e katıldığı bir televizyon programında emekliye seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı ve bu konudaki iddialar soruldu.

Güler, ilgili soruya, "Şu anda Meclisimiz ara tatilde... Bizim biraz bu tür sözleri söylerken insanlarımızı da üzmeyecek, hayal kırıklığına uğratmayacak bir ciddiyeti sergilememiz lazım" dedi.

5-10 BİN LİRA GÜNDEMDE DEĞİL

"Bu konuyla ilgili şu anda herhangi bir çalışmamız yok" ifadelerini kullanan Güler şunları kaydetti: "Bakanlığımızın bundan sonraki dönemler için Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceği herhangi bir çalışma gelirse biz de haberdar olacağız.

Dedikleri gibi 5-10 bin liralık çalışmamız yok. Maalesef ama bunu neye göre söylediler hangi rakamları neye göre kıstas alıyorlar hangi bütçe imkanlarına kıstas alıyorlar maalesef bu konuda benim bilgim yok."