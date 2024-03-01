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01 Mart 2024 08:59 - Güncelleme : 01 Mart 2024 09:08

Akaryakıt fiyatları güncellendi! Motorine üçüncü indirim pompaya yansıdı

Geçtiğimiz hafta motorine iki kez benzine ise 1 kez indirim gelmişti. Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte fiyatlar yeniden değişti ve motorine yeni indirim pompaya yansıdı.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Akaryakıt fiyatları güncellendi! Motorine üçüncü indirim pompaya yansıdı
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Petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir ve dövizde yaşanan değişiklikler akaryakıta indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda motorine gelen iki indirime bir indirim daha eklendi. Fiyatlar istasyonlarda yeniden güncellendi ve indirim pompaya yansıtıldı.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar 1 Mart itibarıyla pompaya yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40,46 liradan satılıyor.

MOTORİNE 2 BENZİNE 1 KEZ İNDİRİM GELMİŞTİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünlerle ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini belirterek, "Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1-1,5 lira düzeyinde bir indirim olacaktır." ifadesini kullanmıştı. Yazı sonrası motorin grubunda 1,10 TL, benzin grubunda 76 kuruş indirim yapılmıştı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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