Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı! Benzin ve motorin fiyatları değişti

21 Mart 2024 09:07 - Güncelleme : 21 Mart 2024 09:10

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklik akaryakıtı da etkiledi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​87 doların üzerinde çıkarken benzin ve motorinde artıştan etkilendi.

ÇİFTE ZAM POMPAYA YANSIDI

Akaryakıt fiyatlarına zam pompaya yansıdı. Çifte zam gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı. Hem benzin hem de motorin fiyatları değişti. Benzin ve motorinin litre fiyatı 43 TL'yi aştı.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

Pompada benzin 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş artış yaşandı. Geçtiğimiz hafta hem benzin hem de motorine 1 liranın üzerinde zam yapılmıştı.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43,33 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42,95 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43,42 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,01 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,18 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 43,83 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,38 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,02 TL