Akaryakıta çifte zam pompaya yansıdı! Hem motorin hem de benzin fiyatı değişti

15 Mart 2024 09:00 - Güncelleme : 15 Mart 2024 09:06

Petrol fiyatlarında yaşanan değişiklik, talebin yükselişi ve dövizdeki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Hem benzin grubuna hem de motorin grubuna zam geldi. Yeni artış bugün itibareyle akaryakıt istasyonlarında pompaya yansıdı.

PETROLÜN VARİL FİYATINDAKİ DEĞİŞKENLİK VURDU

Akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik akaryakıt ürünlerini vurdu. Petrol fiyatlarının artışında dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler etkili oldu. Brent petrolün varil fiyatı küresel piyasalarda ​​​84,08 dolardan işlem görüyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM YANSIDI

Benzin grubunda 15 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 53 kuruş zam yapıldı. Motorin grubunda da 1 lira 10 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.

AKARYAKITA ÇİFTE ZAM TABELALARI DEĞİŞTİRDİ

Benzin ve motorine gelen zamlar tabelaları değiştirdi. Akaryakıttaki çifte zam sonrası fiyatlar istasyonlarda güncellendi. İşte son akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 41,96 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,75 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 42,06 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,83 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,78 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,63 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 43,00 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,83 TL