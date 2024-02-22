Akaryakıta EPDK kararı uygulandı! Benzin ve motorine peş peşe indirim pompaya yansıdı

22 Şubat 2024 09:03 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 09:08

Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı. EPDK tarafından rafinerilere gönderilen yazıda ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere yansıtılmasını belirtmişti.

BENZİN VE MOTORİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM

Akaryakıta uygulanan EPDK kararı sonrasında motorin ve benzin fiyatlarına yapılan indirim pompaya yansıtıldı. Bu gece yarısından itibaren rafinerilerin yaptığı güncelleme ile motorin grubunda 1,10 TL, benzin grubunda 76 Kuruş fiyat indirimi gerçekleşti.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI TABELAYA YANSIDI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 40,37 TL

Motorin fiyatı: 41,97 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 40,45 TL

Motorin fiyatı: 42,04 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41,16 TL

Motorin fiyatı: 42,80 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41,39 TL

Motorin fiyatı: 43,03 TL

AKARYAKITA EPDK AYARI GELDİ

Akaryakıt fiyatlarına son zamanda gelen artışın önüne geçebilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu rafinerilere yazı gönderdi. Petrolün 83 dolar seviyelerinde seyrettiği piyasada, EPDK, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünlerle ilgili ortaya çıkan fiyat avantajının tüketicilere yansıtılması uyarısında bulundu.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.