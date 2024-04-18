Akaryakıta indirim göründü! Petrolde kriz ateşi duruldu, zam korkusu ortadan kalktı

18 Nisan 2024 15:42 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 15:52

Asgari ücret ve emekli maaşına zam için tek çözüm! Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez formülü açıkladı

Asgari ücret ve emekli maaşına zam için tek çözüm! Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez formülü açıkladı

'Ucuz altın buldum' diye sevinmeyin, kalpazanlar bunu da yaptı! İslam Memiş’ten kritik uyarı geldi

'Ucuz altın buldum' diye sevinmeyin, kalpazanlar bunu da yaptı! İslam Memiş’ten kritik uyarı geldi

İran İsrail gerginliği hafta sonundan bu yana piyasalarda oynaklığa ve kademeli yükselişlere neden olmuştu. Petrol fiyatları kriz fiyatlamasına girerken, ABD tarafından gelen stok artışı ibreyi tersine çevirdi.

Petrol fiyatlarındaki ateş söndü. Zam korkusu ortadan kalkarken, akaryakıta yakın zamanda indirim gelebileceği beklentileri de arttı.

TEDİRGİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Hafta başında 92 doları gören petrol, bugün 86 dolara geriledi. ABD’de petrol stoklarında artış ve dünyada güçlü dolar görünümü petrol fiyatlarını baskıladı. Benzin fiyatı İstanbul’da neredeyse 45 liraya kadar dayandı. Buna rağmen piyasalar tedirgin bekleyişini sürdürürken İsrail-İran arasındaki olası gerginlik karşısında piyasalar baskılanıyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELMİŞTİ

7 günlük süreçte Ortadoğu’da artan İsrail-İran geriliminin de etkisiyle petrol fiyatlarında ciddi tırmanış yaşanmıştı. Haftanın il gününde brent petrolün varil fiyatı 92 dolara kadar çıkarak son 6 ayın en yüksek seviyelerini gördü.

Orta Doğu’daki tansiyon bir miktar hafifledi. Ayrıca ABD’de tarafından gelen petrol stoklarındaki artış ve Fed’in faiz indirimini ötelemesi petrol fiyatlarını da bir miktar geriletti.

ABD PETROL STOKLARI ARTTI

ABD’de açıklanan haftalık petrol stokları, 12 Nisan ile biten haftada 2,7 milyon varil artış gösterdi. Beklenti, stoklarda 1,6 milyon varillik artış olacağı yönündeydi. Stokların beklentilerden daha fazla artış göstermesi, petrol talebinde gerilemenin yaşandığını gösterdi. Bu gelişmeyle birlikte ABD ham petrolü ile birlikte brent petrol varil fiyatı da 86 dolara kadar geriledi. Öte yandan güçlü dolar görünümü de petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

ZAM KORKUSU KALKTI AKARYAKITA İNDİRİM GÖRÜNDÜ

Brent petrolde hafta başında görülen zirve seviyelerden itibaren yaşanan gerileme yüzde 5 civarında gerçekleşirken, akaryakıt fiyatları üzerindeki zam beklentisi de şimdilik ortadan kalktı. Sektör temsilcileri, düşüşün kalıcı olması durumunda akaryakıt fiyatlarından önümüzdeki günlerde indirim olacağını aktardı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.04 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.58 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.17 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.10 TL