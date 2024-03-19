Akaryakıta yeni zamlar göründü! ABD’li dev bankadan petrol fiyatları için kritik tahmin geldi

19 Mart 2024 10:07 - Güncelleme : 19 Mart 2024 10:15

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’den petrol fiyatları için kritik tahmin geldi. OPEC+ kısıntıları, Rusya’nın rafinerilere düzenlediği saldırıların ardından banka, 2024 yıl sonu petrol fiyat tahminini arttırdı.

2024 YILI SONU PETROL FİYATLARINA 10 DOLARLIK REVİZE GELDİ

En fazla 3. çeyrekte fiyat artışı bekleyen banka, bu çeyrekte Brent petrolü fiyat tahminini 10 dolar arttırdı.

Morgan Stanley, 2024 yılı sonunda petrol fiyatlarında artış bekliyor. Banka, yılın ilk çeyreği için Brent petrolü fiyat görünümünü 85 dolara yükseltirken, fiyat tahminini ikinci çeyrek için 87,5 dolar, üçüncü çeyrek için 90 dolar ve dördüncü çeyrek için 85 dolar olarak yukarı yönlü revize etti.

OPEC+ VE RUSYA SALDIRILARI ETKİLİ OLDU

Morgan Stanley, OPEC+'ın üretim kısıntısı taahhüdü ve Rusya'nın rafinerilerine yönelik son drone saldırılarının ardından petrol üretimini kısması nedeniyle daha sıkı arz ve talep dengelerini gerekçe göstererek 2024'ün üçüncü çeyreği için Brent petrol fiyatı tahminlerini varil başına 10 dolar artırarak 90 dolara yükseltti.

Banka ayrıca ilk çeyrek Brent fiyat görünümünü 82,5 dolardan 85 dolara, ikinci çeyrek tahminini 82,5 dolardan 87,5 dolara yükseltti ve dördüncü çeyrek için daha önce 80 dolar olan beklentisini 85 dolar olarak revize etti.

PETROL ARZINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

ABD’li banka, OPEC ve Rusya için arz tahminini ikinci ve üçüncü çeyrek için günlük 0,2-0,3 milyon varil düşürdü, çünkü ikinci çeyrekte mütevazı bir açık öngördü ve üçüncü çeyrekte daha büyük bir açık olacağını tahmin etti.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR

Petrolün gösterge Brent'i Pazartesi günü varil başına 86 doların hemen altında seyrediyordu. Ukrayna'nın yılın başından bu yana Rusya'nın petrol altyapısına yönelik saldırılarını artırması ve Rusya'nın ordusunu felce uğratmak amacıyla çok sayıda büyük petrol rafinerisini vurmasıyla fiyatlar desteklendi.