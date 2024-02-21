Akaryakıtta çifte indirim! Tarih belli oldu, motorin ve benzinde fiyat değişiyor

21 Şubat 2024 17:30 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 17:36

Akaryakıtta çifte indirim için tarih belli oldu. EPDK petroldeki indirimlerin tüketiciye yansıtılması ile ilgili talebi üzerine motorin ve benzinde indirim bekleniyordu.

Edinilen bilgiye göre, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) rafineri marjından karşılanmak üzere motorin ve benzinin litre fiyatlarında yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim uygulanacağını açıkladı.

MOTORİN VE BENZİNDE İNDİRİM ORANI BELLİ OLDU

Motorinin litre fiyatında 1 lira 10 kuruş, benzinin litre fiyatında 76 kuruş indirim uygulandı.

EPDK petroldeki indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu son süreçte bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarının rafinerilere sağladığı fiyat avantajının tüketicilere de yansıtılması için harekete geçmişti.

EPDK RAFİNERİLERE YAZI GÖNDERDİ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz gerek uluslararası piyasalardaki gerekse yurt içindeki fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiklerini belirterek, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini açıklamıştı.