EPDK düğmeye bastı! Akaryakıtta 'tek fiyat' dönemi!

20 Mart 2024 08:03 - Güncelleme : 20 Mart 2024 08:28

EPDK, istasyonlarda farklılaştırılmış ürün fiyat farkını ortadan kaldırıyor. Benzin ve dizel istasyonlarda "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro" gibi ifadelerle daha pahalıya satılabiliyordu. Yapılacak yeni düzenlemeyle istasyonlarda sadece benzin, motorin (dizel) ve LPG satışı olacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bu akaryakıtların yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ekstra performans kattığı ileri sürülerek normal akaryakıttan daha yüksek bir fiyat konuluyordu.

EPDK TASLAK HAZIRLADI

EPDK farklılaştırılmış akaryakıtlarda fiyat farkı uygulamasına ilişkin hususların yeniden değerlendirilmesi amacıyla bir taslak hazırladı. Hazırlanan bu taslağın 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

EPDK hazırladığı düzenlemeyle hem istasyonlarda tek ürün ve tek fiyat dönemini başlatacak, hem de vatandaşın kafa karışıklığını giderecek.

Artık istasyonlarda "Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro" gibi ifadeler kullanılmayacak.

LİSANS SAHİPLERİ TAKİBİ YAPMAKLA YÜKÜMLÜ OLACAK

Dağıtıcı lisansı sahipleri, istasyon otomasyon sistemi ile farklılaştırılmış akaryakıtın kullanıcılara sunumunun takibini yapmakla yükümlü olacak.

Aynı türden farklı ticari isimlerdeki akaryakıtların karışması durumunda bu akaryakıt yalnızca en düşük fiyata sahip farklılaştırılmamış ürün fiyatıyla satılabilecek.

EPDK taslağına göre;

"Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır.

Bu kapsamda yakıt türüne göre tümü, araçlarda güvenle kullanılabilir. Farklılaştırılmış akaryakıt ile diğerleri arasında, kalite ve benzeri düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör ve benzeri araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır."