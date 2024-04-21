Alışverişte "IBAN ile ödeme" yaparken dikkat! Bakanlık akrabalara kadar inceleyecek

21 Nisan 2024 11:04 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 11:06

Bu kez zam yok! Yumurta fiyatlarında sürpriz düşüş şaşırttı

Bu kez zam yok! Yumurta fiyatlarında sürpriz düşüş şaşırttı

TL ile alışveriş yapabileceğiniz Meis Adası'nda bir günde gezilecek yerler

TL ile alışveriş yapabileceğiniz Meis Adası'nda bir günde gezilecek yerler

Uzmanlar, alışverişlerde "IBAN ile ödeme"lerin sayıının her geçen gün artması nedeniyle hem satıcıları hem de alıcıları yakından ilgilendiren uyarılarda bulundu.

KİRALAMA HESAPLAR DA MERCEK ALTINDA

Spectrum Denetim, Danışmalık, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, işletmelere ve işletmeyle ilişkili tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferleri inceleyeceğini belirterek "Bakanlık, işletme sahiplerinin, yakınlarının, çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla kullanılan hesapları da denetleyecek" dedi.

"HUKUKİ MAĞDURİYET DOĞURABİLİR"

Konuya ilişkin Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük'ten de açıklama geldi. Küçük, "Son dönemde ödemelerin IBAN üzerinden yapılması, tüketiciler açısından büyük risk barındırıyor, ödeme yapılan şahsi hesap numarasının kime ait olduğunun bilinmemesi, vatandaşlar için hukuki mağduriyete neden olabilir" ifadelerini kullandı.