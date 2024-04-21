Alışverişte "IBAN ile ödeme" yaparken dikkat! Bakanlık akrabalara kadar inceleyecek
Uzmanlar, alışverişlerde "IBAN ile ödeme konusunda uyarıda bulundu: Hazine ve Maliye Bakanlığı, işletmelere ve akrabalar da dahil tüm yakın hesaplara IBAN yoluyla gelen transferleri inceleyecek.
Uzmanlar, alışverişlerde "IBAN ile ödeme"lerin sayıının her geçen gün artması nedeniyle hem satıcıları hem de alıcıları yakından ilgilendiren uyarılarda bulundu.
KİRALAMA HESAPLAR DA MERCEK ALTINDA
Spectrum Denetim, Danışmalık, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, işletmelere ve işletmeyle ilişkili tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferleri inceleyeceğini belirterek "Bakanlık, işletme sahiplerinin, yakınlarının, çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla kullanılan hesapları da denetleyecek" dedi.
"HUKUKİ MAĞDURİYET DOĞURABİLİR"
Konuya ilişkin Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük'ten de açıklama geldi. Küçük, "Son dönemde ödemelerin IBAN üzerinden yapılması, tüketiciler açısından büyük risk barındırıyor, ödeme yapılan şahsi hesap numarasının kime ait olduğunun bilinmemesi, vatandaşlar için hukuki mağduriyete neden olabilir" ifadelerini kullandı.