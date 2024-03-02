Alman Gazetesi Die Welt paylaştı: En gözde tatil ülkesi Türkiye

02 Mart 2024 15:38 - Güncelleme : 02 Mart 2024 15:47

Tatil sezonunun başlamasına bir kaç aylık bir süre kaldı. Turistler tatil rotalarını belirlemeye başlarken, turistik tesisler de hazırlıklarını hızlandırdı.

Almanya'nın önemli gazetelerinden Die Welt turizmden beklentilerin yer aldığı bir analiz haber yayınladı.

2024 TURİZM SEZONUNDAN BEKLENTİ BÜYÜK

Haberde görüşlerine başvurulan Alman Seyahat Birliği Başkanı Norbert Fiebig, bu yıl turizm gelirlerinde pandemi öncesine dönüleceğini söyledi.

Fiebig'e göre bu yaz için yapılan satışlar, 2019 yılına göre daha şimdiden yüzde 11 daha fazla. Bu rakam 2023 yılı ile karşılaştırıldığında ise fark yüzde 30'u buluyor.

EN GÖZDE TATİL ÜLKESİ LİSTESİNDE İLK SIRADA

Die Welt, dünyanın en gözde tatil ülkelerini de sıraladı. Listenin birinci sırasında da Türkiye yer aldı. Türkiye'yi sırasıyla Yunanistan, Mısır ve Portekiz izledi. Ünlü gazete makalesinde, "Almanya'nın en popüler paket tatil destinasyonları listesinde İspanya, bu yıl geleneksel liderliğini Türkiye'ye bıraktı. Ocak sonu rezervasyon rakamlarına göre Yunanistan, Mısır ve Portekiz onu takip ediyor." diye yazdı.

"Türkiye bir seyahat destinasyonu olarak uzun süredir düşük fiyatların yanı sıra iyi kaliteyi de temsil ediyor" diyen Fiebig, "Görünüşe göre müşteriler, kendi cüzdanları söz konusu olduğunda fiyata giderek daha fazla karar veriyor" diyor.

İNGİLİZ MEDYASI DA POPÜLER DESTİNASYON OLARAK GÖSTERMİŞTİ

Geçen haftalarda İngiltere'de de benzer analizler yayınlanmıştı. Hem BBC hem de The Telegraph gazetesi, geçtiğimiz haftalarda yayınladıkları analizlerde bu yılın en popüler destinasyonunun Türkiye olacağını belirtmişti.