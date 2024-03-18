Altın 4 bin lira mı olacak? İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirme!

18 Mart 2024 22:20 - Güncelleme : 18 Mart 2024 22:38

TGRT Haber YouTube kanalında Alper Altun'un sorularını yanıtlayan Finansal Analist İslam Memiş, altın, dolar, borsa ve kripto paralar üzerine konuştu. Memiş'e göre gram altın fiyatı ilk önce 3 bin lira, ardından da 4 bin lira seviyesine kadar yükselmeye devam edecek.

“ASIL PROBLEM GRAM ALTIN FİYATI DEĞİL”

Ocak ayında yayınladığı analiz raporuna atıfta bulunan Memiş, küresel ekonomideki belirsizlikler devam ettikçe ons altının da yükselişini sürdüreceğini öngörüyor. Dolar kurunun da yükselmesiyle birlikte gram altın fiyatlarının daha da artacağını belirten Memiş, asıl problemin gram altının 4 bin lira olup olmayacağı değil, bu fiyata altın bulup bulunamayacağı olduğunu söyledi.

“4 BİN LİRA SEVİYESİNE GELECEK”

Finansal Analist İslam Memiş, şunları kaydetti:

“Altının gram fiyatı ilk önce psikolojik direnç seviyesi 3 bin lirayı ve devamında da 4 bin lira seviyesine kadar yükselişlerini sürdürecek. Her yıl ocak ayında analiz raporumu açıklıyorum. Rakamlar konuşur, insanlar susar. Gram altın durup dururken neden değer kazansın? Ons altına bakıyorsunuz küresel ekonomiye dair belirsizlikler devam ediyor. Direnç seviyesi kırıldıktan sonra yukarı doğru devam edecek. Dolar yükseliyor cepte zaten, ons da yükselecek. Asıl problem gram altında değil. Asıl manşet 4 bin lira olacak mı değil? Gram altın bulabilecek miyiz?”

“DARPHANE YETERSİZ”

Altın ithalatının normale dönmesi gerektiğini savunan Memiş, “Asıl problem geçen yıl altın ithalatı yasaklandı. İçeride altında yok. İkincisi ekonomik krizden dolayı fiziki altına rağbet var. İnsanlar güvenli limanlara geçiyor. Üçüncüsü ise darphane yetişemiyor, altın bulamıyor. Bugünkü seyre baktığımız zaman ithalatın normale çevrilmesi lazım. İçerde talebi karşılayacak gücün olması lazım. Darphane yetersiz. Rafinelerin de bu işe dahil olması lazım. Onlar da üretsin.” ifadelerini kullandı.

"İŞÇİLİK FİYATLARI ARTTI"

İşçilik fiyatlarının da başını alıp gittiğine değinen Memiş, kuyumcu esnafında çeyrek altın fiyatında 75 lira işçilik fiyatı alınmasını eleştirdi. Darphane'nin fırsatçılık yapanlara müsaade etmemesi gerektiğini ifade eden Memiş, "Altın piyasası karaborsaya dönüşürse hepimize geçmiş olsun" dedi.