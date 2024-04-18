Altın baskılanıyor, geri çekilme başladı! Ekonomist Filiz Eryılmaz gram altındaki düşüşün nedenini anlattı

18 Nisan 2024 11:18 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 11:25

Seçim öncesi agresif yükselişine başlayan ve Orta Doğru krizi ile yukarı yönlü ivmesini sürdüren altında geri çekilmeler başladı. Altın fiyatları baskılanırken, gram altında düşüş başladı.

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Yasemin Bozkurt ve Pınar Ergüner’in sunduğu Bilmedikleriniz programında gram kanadında görülen düşüşleri ve piyasaları değerlendirdi.

“ALTINDA PİYASA OYUNCULARININ KAR SATIŞLARI BAŞLADI”

“Dün altın alanlar bugün karlı mı?” sorusuna Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Bugün karlı değil. Altında baskı var. Ama ilginç olan şey şu, ons altın tarafında 0,60’lık bir yükseliş var. Dolar /TL’de 0,7’lik bir yükseliş var. Ama buna rağmen gram altında bir baskı var. Gram altında ons altından kopuk bir hareketlilik var. Kuvvetle muhtemel bugün kar satışlarını görüyoruz diye düşünüyorum. Bugün gram altındaki düşüşün sebebi, piyasadaki kar satışı olabilir diyebilirim. Bir süre gram altın tarafında bazen yükselişler bazen de düşüşler görülebiliyor. Yerleşik yatırımcılar değil de piyasa oyuncuları tarafından böyle bir hareketlilik görülebiliyor. Kısa vadeli kar etme amacıyla yatırım yapanlar kanadında kar satışları gelmiş olabilir.” diye konuştu.

"ALTIN GÜÇLÜ KONUMUNU KORUYOR"

Doç. Dr. Eryılmaz, “Ons altın tarafında teknik göstergeler ‘sat’ diyor, ama temel göstergeler ve savaş gibi nedenler, ‘al’ diyor. Dolayısıyla bir düşüş de sürpriz olmaz, düşüş gelse de çok düşmesini beklemem demiştim. Aynı beklentimi koruyorum. Dün ABD’de piyasalar kapandıktan sonra bugün tedirginlik var piyasada, bir düzeltme gelebilir. Genele baktığımızda altın güçlü konumunu devam ettiriyor.” dedi.

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