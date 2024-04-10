Altın bayramın ilk günü zirveyi zorluyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Nisan 2024 altın fiyatları...

10 Nisan 2024 11:38 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:42

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü altının ons fiyatı 2360 dolar seviyesine çıkarken, gram altın ise şu sıralar 2 bin 439TL'den işlem görüyor.

Serbest piyasada çeyrek altın ise 4 bin 553 TL'den satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Altın fiyatlarındaki yükseliş tam gaz devam ediyor... Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 10 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

10 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.439,56

Satış 2.439,98

10 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.162,00

Satış 4.553,00

10 NİSAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.273,00

Satış 8.722,00

10 NİSAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.624,00

Satış 17.112,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.354,05

Satış 2.354,42