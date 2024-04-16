Altın faize meydan okuyor! İki bankadan rekor fiyat tahmini geldi

16 Nisan 2024 09:50 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:53

Orta Doğu’daki gelişmelerle beraber altın ve gümüş gibi değerli metaller değerini koruyor. Fed faizlerine yönelik 3 faiz indirimi beklentisi şimdilik suya düşerken altın yolundan dönmedi. Goldman Sach ve Citi altın fiyatlarındaki beklentileri sıraladı.

TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNE YAKLAŞTI

İsrail’in İran’ın hava saldırına misilleme yapma ihtimali ons altını Salı günü 2 bin 380 doların aşmasına ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasına kapı araladı. Gram altın ise Kapalıçarşı’da 2 bin 553 seviyelerinde işlem görüyor.

Yüksek enflasyon ve güçlü perakende satışlar gibi istikrarlı ekonomik göstergeler, piyasaların Fed'in bu yılki faiz indirimlerinin zamanlaması ve kapsamına ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirmesine yol açtı.

CİTİ ALTIN İÇİN TARİH VE ZAMAN VERDİ

Citi Research analistleri bir raporda, altının önümüzdeki 6-18 ay içinde ons başına 3.000 dolara yükselebileceğini ifade etti.

Analistler, altının son yükselişinin jeopolitik gerilimler tarafından kolaylaştırıldığını anlatarak daha derin bir riskten kaçınma ortamının fiyatları daha da artıracağını tahmin ediyorlar.

Analistler ayrıca değerli metalin ABD faiz oranlarından ve dolardan ayrışmasının güçlü fiziksel tüketim ve merkez bankalarının alımları gibi faktörlerin piyasayı desteklediğini gösterdiğini söylüyor.

Citi, 2024 ve 2025 altın fiyatı tahminlerini sırasıyla yüzde 6,8 artırarak 2.350 dolara, yüzde 40 artırarak 2.875 dolara yükseltti. Spot altın yüzde 0,2 artışla 2.387,92 dolardan işlem görüyor.

GOLDMAN HEDEF YÜKSELTTİ

Goldman Sachs analistleri, 2024 yıl sonu için altın fiyat hedefini 2300 dolardan 2700 dolar seviyesine yükseltti Yatırımcılara yayımlanan bir notta analistler, Çin Merkez Bankası (PBOC) dahil olmak üzere merkez bankalarının sürekli talebini ve Çinli yatırımcıların perakende talebindeki artışı gerekçe göstererek, emtianın piyasada büyümeye devam etmek için hâlâ birçok destek noktasının olduğunu aktardı.

Goldman Sachs'ın notunda, güvenli liman olarak altına olan talebin, bu yılın sonlarında gerçekleşebilecek Fed faiz indirimlerine ve yaklaşan ABD seçimlerinin sonuçlarına bağlı olarak artabileceği de aktarıldı.