Altın fiyatları baskı altında! Ons yükseldi, gram, çeyrek ve Cumhuriyet hareketlendi

26 Nisan 2024 11:02 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 11:13

Dünya Bankası’ndan altın ve petrol için kritik tahmin! Enflasyon ve faizleri zorlaştıracak

Dünya Bankası’ndan altın ve petrol için kritik tahmin! Enflasyon ve faizleri zorlaştıracak

ABD tarafından gelen büyüme verilerinin beklentilerin altında kalması ekonomik yavaşlamaya işaret etmesiyle birlikte altına olan talep arttı. Ons altın sınırlı yükseliş kaydederken, yurt içinde gram da ons altından destek gördü.

Piyasaların Fed’in erken faiz indirimi beklentisi altını fiyatlandırdı. Altın son beş seansta zirveye yakın seviyelerden geriledikten sonra haftayı ciddi kayıplarla bitirmeye hazırlanıyor.

ALTIN FİYATLARI BASKILANIYOR!

Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel yükseliş kaydeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 primle 2 bin 440 liradan tamamladı.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 450 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın 4 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 490 liradan satılıyor

FED’İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ YILIN SON ÇEYREĞİNE ÖTELENDİ

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede politika alanının daraldığına yönelik korkuların varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamaların da bankanın ilk faiz indirimine yönelik toplantıyı yılın son çeyreğine doğru ötelemeye devam ettiğini ifade etti.

STAGFLASYONA İLİŞKİN ENDİŞELER ARTTI

Dün, ülkede açıklanan ilk çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerinin 1,6 artış ile beklentilerin altında kaldığını kaydeden analistler, bu durumun ülkede stagflasyona ilişkin endişeleri artırdığını dile getirdi.

Veriler öncesi Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 20, temmuzda yüzde 45, eylülde yüzde 70 ile fiyatlanırken, veriler sonrasında bu ihtimaller ilgili aylar için sırasıyla yüzde 12, yüzde 33 ve yüzde 59'a geriledi.

ALTINDAKİ KİLİT NOKTA ORTA DOĞU GERİLİMİ VE FED

Altın üzerindeki baskının kilit noktası, İran-İsrail arasında bir savaş yaşanmaması nedeniyle Orta Doğu'daki huzursuzluğa ilişkin risk priminin düşmesiydi. Altındaki kayıpların derinleşmesinin, Fed'in faizleri düşüreceğine dair beklentilerin azalması oldu.

Analistler, altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 370 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.