Altın fiyatları düştü, İslam Memiş 'Bu fırsat bir daha gelmez' dedi, tarih ve seviye verdi

18 Ocak 2024 10:39 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 11:10

Ons altın ons başına 2.010 dolara kadar yükseldi. Ancak, perakende satış verilerinin faiz indirimi beklentilerini değiştirmesiyle beş haftanın en düşük seviyelerine kadar geriledi. Gram altın yeni güne düşükle başlamasının ardından 1961 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 270 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 330 liradan satılıyor.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarının gelecek günlerdeki seyrini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

BİR ANDA KRİZ PATLARSA 150 DOLAR YÜKSELEBİLİR

Ons altın 2010 dolarda. 2038'e kadar geri çekilme olacağını, buradan yükseliş olacağını ifade etmiştim. 2038 kırıldı, 2010'a kadar geriledi. 2000 dolar üzerinde tutunma çabasını sürdürecek. Altın, jeopolitik gerilimlerden, enflasyonlardan, küresel belirsizliklerden beslendiği için altının ons fiyatındaki bu düşüş, merkez bankalarının tekrar altın rezervini artırmak için fırsat veriyor.

Altının ons bazındaki her düşüşü, merkez bankalarının her talebi beraberinde jeopolitik tarafta savaş riskini bize göstermiş oluyor. Rusya-Ukrayna, Filistin-İsrail savaşı öncesinde bunu gördük. Bir bakarsınız çarşı pazar karışmış. Ocak ayında da ons altında baskılanma var. Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının altın talebini açıklayacak. Mart sonunda burada tekrar yorumlayacağız. Bir anda bir kriz patlarsa ons altında 100-150 dolarlık artışlar görebiliriz" dedi.

GRAM ALTINDA 3 BİN LİRA BEKLEYİŞİ

Gram altın tarafında yine 2050 destek seviyesini takip ediyoruz. Şu anda 2040-2050 lira seviyesinde. Ons altında baskılanma var ama dolar TL kuru destek verdiği için gram altında düşüş görmüyoruz.

Gram altın almak isteyen, elinde TL bulunduran, orta ve uzun vadeli yatırımcı olmak isteyen arkadaşlarımız, elinde TL var altın borcu var gibi, altın ihtiyacı olanlar da bu fırsatları her zaman göremeyeceksiniz, iyi değerlendirmek lazım. Yılın ilk çeyreğinde 2150-2200 lira, yaz aylarında 2500-2700, yıl sonunda da 3000 lira seviyesi beklentim devam ediyor."

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar kuru yeni güne 30,14 liradan güne başladı. Dolar endeksi Perşembe günü 103,3'ün altına geriledi. Beklenenden güçlü gelen ABD perakende satış verileri faiz indirim beklentilerini azalttı. Dolar endeksi perşeme günü son bir ayın en güçlü seviyelerine çıktı.