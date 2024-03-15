Altında hareketlilik! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 15 Mart 2024 altın fiyatları...

15 Mart 2024 07:22 - Güncelleme : 15 Mart 2024 07:23

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar araştırmaya başladı.

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye sorguluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gram altın bugüne 2 bin 243 TL seviyesinden başladı.

Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 15 Mart 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

15 MART 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.242,97

Satış 2.243,32

15 MART 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.955,00

Satış 4.096,00

15 MART 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.911,00

Satış 8.070,00

15 MART 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.063,00

Satış 16.336,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.164,40

Satış 2.164,59