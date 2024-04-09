Altın fiyatları uçuyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Nisan 2024 altın fiyatları...

09 Nisan 2024 07:28 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 07:40

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 390 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 490 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 6,5 artışla 2 milyon 490 bin lira oldu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 2 bin 422 TL'den. çeyrek altın ise 4 bin 495 TL seviyesinden işlem görüyor.

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 9 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

9 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.422,54

Satış 2.422,91

9 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.111,00

Satış 4.496,00

9 NİSAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.173,00

Satış 8.611,00

9 NİSAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.420,00

Satış 16.892,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.344,08

Satış 2.344,44