Altın fiyatları uçuyor! İşte 19 Nisan 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları...

19 Nisan 2024 07:13 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 07:27

'Ucuz altın buldum' diye sevinmeyin, kalpazanlar bunu da yaptı! İslam Memiş’ten kritik uyarı geldi

'Ucuz altın buldum' diye sevinmeyin, kalpazanlar bunu da yaptı! İslam Memiş’ten kritik uyarı geldi

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün saat 18.35 itibarıyla 2 bin 384 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,8 azalışla 2 milyon 605 bin liraya geriledi.

Altın fiyatları bugüne ise yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 2 bin 513 TL'den. çeyrek altın ise 4 bin 385 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 19 Nisan 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

19 NİSAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.513,77

Satış 2.514,25

19 NİSAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.297,00

Satış 4.389,00

19 NİSAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.595,00

Satış 8.990,00

19 NİSAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 17.114,00

Satış 17.452,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.388,98

Satış 2.389,47