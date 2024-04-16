Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 16 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın fiyatları (CANLI)

16 Nisan 2024 07:45 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 07:49

Altın fiyatları tarihi bir yükseliş ivmesi yakaladı. Orta Doğu başta olmak üzere son günlerde dünya genelinde yaşanan uluslararası gerilimler piyasaları hareketlendirdi. Bayram tatili sonrası borsada dalgalanma yaşanırken, altın fiyatları da rekor yürüyüşünü sürdürüyor

Altın fiyatlarını anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, gibi sorulara cevap acrıyor. İşte 16 Nisan Salı 2024 altın kuru...

Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI

16 Nisan Salı 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 2.484,48₺

Gram altın satış: 2.484,87₺

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 4.218,00₺

Çeyrek altın satış: 4.368,00₺

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 8.410,00₺

Yarım altın satış: 8.763,00₺

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 16.872,00₺

Tam altın satış: 17.316,00₺

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 16.917,00₺

Cumhuriyet altını satış: 17.173,00₺

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın alış: 17.208,00₺

Ata altın satış: 17.604,00₺