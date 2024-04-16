Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 16 Nisan Salı gram altın, çeyrek altın fiyatları (CANLI)
Altın fiyatları, ekonomik gelişmeler ve uluslararası gerilimlerin etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Ons altın fiyatı ve dolar kurundaki hareketlilik altın piyasalarını etkisi altına alırken yatırımcıların gözü piyasalarda.. İşte 16 Nisan Salı güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları tarihi bir yükseliş ivmesi yakaladı. Orta Doğu başta olmak üzere son günlerde dünya genelinde yaşanan uluslararası gerilimler piyasaları hareketlendirdi. Bayram tatili sonrası borsada dalgalanma yaşanırken, altın fiyatları da rekor yürüyüşünü sürdürüyor
Altın fiyatlarını anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar gram, çeyrek, yarım altın ne kadar, gibi sorulara cevap acrıyor. İşte 16 Nisan Salı 2024 altın kuru...
Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI
16 Nisan Salı 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış: 2.484,48₺
Gram altın satış: 2.484,87₺
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış: 4.218,00₺
Çeyrek altın satış: 4.368,00₺
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış: 8.410,00₺
Yarım altın satış: 8.763,00₺
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın alış: 16.872,00₺
Tam altın satış: 17.316,00₺
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 16.917,00₺
Cumhuriyet altını satış: 17.173,00₺
ATA ALTIN FİYATI
Ata altın alış: 17.208,00₺
Ata altın satış: 17.604,00₺